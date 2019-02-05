Трампу представили доклад о вмешательстве в выборы в Конгресс

Власти США не нашли доказательств "существенного влияния" на промежуточные выборы в Конгресс осенью 2018 года со стороны иностранных организаций. К такому выводу пришли исполняющий обязанности генерального прокурора Мэтт Уитакер и министр национальной безопасности Кирстен Нильсен. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства юстиции США.

Совместный секретный отчет Уитакера и Нильсен направлен президенту США Дональду Трампу в понедельник, 4 февраля. Составители документа отмечают, что при составлении доклада использовались данные американской разведки. В заявлении также говорится, что ведомства ведут работу по защите президентских выборов 2020 года от потенциального иностранного вмешательства.

Выборы в Конгресс США прошли 6 ноября 2018 года. В результате выборов демократы получили большинство в Палате представителей. Большинство мест в Сенате сохранилось за Республиканской партией.

Американская пресса сообщала, что на промежуточные выборы в США пыталось оказать влияние российское "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей". Однако, по данным СМИ, эффект от проведённой кампании был гораздо меньшим по сравнению с 2016 годом.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.