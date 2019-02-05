Экс-главе Серпуховского района предъявили новое обвинение

Бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну предъявлено новое обвинение – в получении взятки в размере около десяти миллионов рублей. Об этом говорится в собщении Следственного комитета России.

Шестуна арестовали летом 2018 года. Его обвиняют в незаконной передаче участков земли под строительство торговых центров. В начале апреля прошлого года Щестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста.

В январе защита Шестуна подала жалобу в Европейский суд по правам человека. В жалобе отмечается, что бывшего чиновника преследуют за политическую деятельность и гражданскую позицию.