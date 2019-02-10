Телешоу для патриотов. Евгений Симонов – о Бурейской ГЭС

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Приятно быть пророком. О событиях на закупоренной обвалом реке Бурея я написал ещё в декабре и закончил этот текст так: "Одним из итогов этой истории стала переброска к бурейским берегам сотни военных, которым предстоит бороться с последствиями обвала на морозе, как скромно сказано в сообщении Министерства обороны, "в условиях низких температур". Можно еще разбомбить длину реки для восстановления пропуска воды, и тогда народное пророчество про "тайное оружие Путина" сбудется".

Верховный главнокомандующий поручил решение проблемы служащим инженерных войск, которые вот уже месяц долбят взрывами засыпанное обломками скал речное русло. Работа адская: на 30-градусном морозе надо заложить сотни зарядов "умной взрывчатки", протянуть к ней километры проводов, взорвать, расчистить участок от обломков и начинать все сначала. На космоснимках видно, как чернеет, покрываясь продуктами сгорания, долина реки после каждой серии взрывов.

Пока с использованием 260 тонн тротила удалось проделать в огромном завале канал 30–60 метров шириной, по которому устремилась вниз накопленная за завалом вода. В операции участвуют 540 человек, 49 единиц военной и специальной техники, включая шесть большегрузных вертолетов. Судя по репортажам с места событий, в операции задействованы полдюжины генералов, два губернатора и один митрополит. Армии предстоит проделать в завале еще одну большую протоку шириной 80 метров – в надежде, что дальше горная река начнет расширять себе путь сама. Ну а если не начнет, так у родины хватит пороха, чтобы продолжить взрывные операции до самого майского паводка. В общем, нашелся гуманистический нетравматический повод в режиме онлайн направить российскую армию на героический подвиг, который станет достойным зрелищем для народа и не вызовет общественного порицания.

Выше по течению реки на кону – благополучие нескольких сотен жителей поселков Чекунда, Эльга и Усть-Ургал, которые может частично затопить при подъеме воды весной или летом. Разбирательство, учиненное по случаю чрезвычайной ситуации, показало, что два поселка уже и без обвала столь неблагополучны, что потрясенный увиденным губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил просто переселить жителей "поближе к цивилизации". И судя по прессе, эти жители – поголовно за: о них наконец-то вспомнили власти, и народ спешит поиметь с этого хоть какое-то улучшение своей незавидной доли.

Компания "Русгидро" вывесила на своём сайте пояснение в духе "а нам все равно, воды до весны хватит" – и замолчала

А в остальном ситуация на Бурее ничем не уникальна. Аналогичную катастрофу недавно пережила долина реки Цзиньша (верховья Янцзе) в Китае, где скальные оползни дважды перекрывали главное русло, в октябре и ноябре. Как и Бурея, Цзиньша – река сильно преобразованная гидростроительством, но эти оползни произошли высоко в Тибетском нагорье, где еще не созданы, а только планируются водохранилища. Каждый обвал вызывал образование "барьерного озера", крупнейшее из которых достигло 56 метров в глубину и объема более половины кубического километра. Озеро подтопило две деревни и маленький город Боло, и на случай прорыва пришлось эвакуировать в 400 временных лагерей до 25 тысяч местных жителей. При прорыве перемычки и высвобождении вод снесло три моста и 1000 домов, а во избежание крупных потерь пришлось демонтировать оборудование на трех строящихся ниже ГЭС.

В операции по предотвращению катастрофы в Китае участвовали спасатели, полиция и специальные инженерные отряды гидроэнергетических компаний, имеющих интересы на реке Цзиньша: China Huadian, China Power Construction, China Energy Construction, China Aneng. Это их техника и люди прокладывали дороги, создавали новые пункты оперативного мониторинга, демонтировали и монтировали инженерные сооружения и выставляли бригады экскаваторщиков-камикадзе, разгребающих зыбучие скальные завалы, чтобы проложить дорогу обезумевшей воде до того, как её накопится слишком много. На сайте каждой кампании – своя история борьбы со стихией и свой список героев.

Но вернемся на замерзшую Бурею. Ниже завала расположена реальная причина всей суматохи,​ Бурейский каскад ГЭС, ради благополучия которой трудится морозоустойчивая армия и стоят на ушах в состоянии чрезвычайной ситуации два района в двух субъектах Российской Федерации. Но, судя по сайту владеющей ГЭС "Русгидро", на Бурее вообще ничего примечательного не происходит: в конце декабря компания повесила пояснение в духе "а нам все равно, воды до весны хватит" – и замолчала. 10 января, сразу после того, как президент России послал армию спасать ситуацию, к нему в Кремль с отчетом явился председатель правления "Русгидро" Николай Шульгинов, и, судя по прессе, беседовали они о чем угодно, только не о действиях компании в условиях чрезвычайной ситуации.

Из-за кризиса Бурейской ГЭС приходится снижать расход воды с 800 до 500 кубометров в секунду. "Русгидро" все эти "рабочие моменты" не афиширует, как не дает и ответа на вопрос, придется ли ей перестраивать работу бурейского каскада в долгосрочном плане в связи с возникшей посреди водохранилища узкой горловиной. Меж тем специалисты уверены, что как было – уже не будет. Например, заместитель директора Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, доктор географических наук Алексей Махинов в интервью агентству "Амур.инфо" доходчиво объяснил, что, несмотря на успешные действия инженерных войск, опасность нештатных ситуаций сохраняется. Потому что даже достаточно большой канал, проделанный взрывами, не сможет справляться с возможными крупными наводнениями, сопряженными с большими расходами воды. Несмотря на наличие пробитого военными канала, во время наводнений может образоваться так называемый подпор, способный оказать негативное влияние на населенные пункты, расположенные выше по течению реки; также возникает опасность единовременного прорыва большой накопленной массы воды через завал.

Еще менее расположены представители "Русгидро" публично обсуждать причины гигантского оползня, сошедшего с бортов в водохранилище. Алексей Махинов объясняет: одна из вероятных причин обвала – заполнение долины Буреи водой во время строительства ГЭС и возникновения водохранилища. Вода по многочисленным пустотам и трещинам проникала внутрь горной породы, в основном в основание склона, в результате устойчивость резко ослабла. Владимир Ким, заведующий лабораторией гидрологии Института водных и экологических проблем, в качестве причин тоже отмечает, что порода трещиновата, и в эти трещины попала вода, расширяя и ослабляя структуру слагающих склон пород. Плюс постоянные подмывы после появления водохранилища Бурейской ГЭС (амплитуда поднятия и опускания уровня водохранилища превышает 10 метров). Дэвид Петли, британский ученый, ведущий специальный блог, посвященный оползням во всем мире, обращаясь к разным версиям Бурейской катастрофы, ясно указывает: "Быстрое снижение уровня водохранилища –​ гораздо более вероятная причина произошедшего, чем удар метеорита".

Судя по тому, что нам пока стало известным, планомерных работ по выявлению нестабильных участков склонов на побережье водохранилища владельцами ГЭС не проводилось, реакция склонов на разные режимы регулирования уровня водохранилища специально не моделировалась. Когда же гром грянул, гидроэнергетическая компания решила публично вести себя так, словно происходящее её совершенно не касается. Слово "бурейский" исчезло с корпоративных сайтов.

Впрочем, тут я зарапортовался, 30 января "Русгидро" выпущен бравурный пресс-релиз о том, что "солнечные панели мощностью 1275 кВт будут установлены на Нижне-Бурейской ГЭС". Так что про бурейское хозяйство компания помнит, но как-то совершенно вне контекста разыгрывающейся там уже второй месяц народно-военной драмы про ликвидацию за государственный счет последствий гигантского оползня.

Евгений Симонов –​ эколог, международный координатор коалиции "Реки без границ"

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