Подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Представители 29 стран-членов НАТО подписали в среду в Брюсселе протокол о вступлении в Североатлантический союз бывшей югославской республики Македония, которая в ближайшее время сменит официальное название на Северная Македония.

На церемонии присутствовал македонский министр иностранных дел Никола Димитров.

Ожидается, что уже на этой неделе протокол ратифицирует Греция. Именно соглашение с этой страной о смене названия открыло Македонии путь в НАТО. В январе парламент Македонии одобрил конституционные поправки о переименовании государства в Республику Северная Македония. Предыдущее название государства - Республика Македония - вызывало протесты у Греции. В составе Греции есть историческая область Македония, местные националисты считают, что у других стран нет права называться так же, как греческая историческая область.

После ратификации соглашения Грецией конституционные поправки вступят в силу, и Северная Македония станет официальным названием балканского государства.

Оно станет 30-м членом НАТО после того, как подписанный сегодня протокол ратифицируют все государства Североатлантического союза.

Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ближайший саммит Североатлантического союза пройдёт в декабре нынешнего года в Лондоне. Как ожидается, именно на нём Македония станет полноправным членом организации.

Смена названия открывает Северной Македонии и путь в ЕС, переговоры о вступлении в который продолжаются.