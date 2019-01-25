Греческий парламент ратифицировал соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Об этом сообщает Македонская служба Радио Свобода. За поддержку переименования высказались 153 депутата, 146 — против, пишет афинская газета "Нафтемпорики". Дебаты в парламенте длились 38 с половиной часов.

Ранее из-за споров о новом названии Македонии распалось греческое коалиционное правительство, а в митинге против переименования в Афинах приняли участие до 100 тысяч человек. Против переименования соседней страны в Республику Северная Македония выступают более 70 процентов греков, писала The Guardian со ссылкой на местные соцопросы. Во время голосования депутаты крайнеправой партии "Золотая заря" скандировали другим депутатам "измена" и "предатели".

В январе парламент Македонии одобрил конституционные поправки о переименовании государства. Спор о названии страны возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Разногласия были вызваны тем, что в составе Греции есть историческая область Македония. Греческие националисты считают, что у других стран нет права называться по названию исторической области их страны​. Официальные Афины опасались будущих территориальных претензий со стороны Македонии. ​