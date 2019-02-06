В доме псковской журналистки проходит обыск из-за слов о взрыве в ФСБ

В Пскове сотрудники полиции проводят обыск в доме журналистки Светланы Прокопьевой. Ранее в её словах о взрыве в здании ФСБ в Архангельске в интервью радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Роскомнадзор усмотрел признаки оправдания терроризма. Против Прокопьевой, как сообщает местное издание "Псковская губерния", может быть возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК.

По сообщению корреспондента Радио Свобода из Пскова, дом, в котором живёт Прокопьева, оцеплен вооруженными людьми. Адвокату с трудом удалось пройти к месту событий.

В декабре стало известно о том, что Роскомнадзор вынес предупреждение радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" из-за программы "Минутка просветления". Выступая в ней, Прокопьева, внештатно сотрудничающая с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода, заявила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним, приведя в качестве примера теракт в Архангельске.

Надзорное ведомство также вынесло предупреждение изданию "Псковская лента новостей", разместившему на своём сайте расшифровку эфира программы. Материал был удалён.