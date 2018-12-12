"Эхо Москвы в Пскове" обвинили в оправдании терроризма

Роскомнадзор усмотрел признаки "оправдания терроризма" в рассуждениях журналистки о теракте в здании ФСБ в Архангельске в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Об этом сообщает "МБХ медиа".

По данным издания, речь идет о программе "Минутка просветления", в которой принимала участие журналистка Светлана Прокопьева. Во время эфира она заявила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним, приведя в качестве примера теракт в Архангельске. По словам журналистки, это "не что-то личное, это вполне себе политическое действие. Теракт как метод политической борьбы — не зря многие тут же вспомнили народовольцев", — сказала Прокопьева.

Роскомнадзор вынес предупреждение не только радиостанции, но и изданию "Псковская лента новостей", которое разместило на своем сайте расшифровку эфира программы. Сейчас материал удалён.

Взрыв в приемной ФСБ в Архангельске произошел 31 октября. Бомбу в здание пронёс 17-летний студент местного колледжа Она взорвалась у него в руках. Он погиб, трое сотрудников пострадали. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

По статье об оправдании терроризма из-за комментариев к скриншоту предсмертной записки исполнителя теракта в Архангельске обвиняют калининградского анархиста Вячеслава Лукичева. По версии следствия, он назвал его "настоящим героем". За это Лукичеву грозит до семи лет лишения свободы.

В 2017 году Роскомнадзор выносил предупреждение о недопустимости оправдания терроризма журналу The New Times из-за материала "Из Калуги с джихадом", в котором было интервью россиянина, примкнувшего к джихадистам в Сирии. Впоследствии журнал был оштрафован на 100 тысяч рублей.