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В Забайкалье полицейских осудили условно за избиение двух человек

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В Забайкалье двое оперативных сотрудников полиции получили условные сроки – четыре с половиной и три с половиной года – по делу об избиении двух человек. Батора Ямадаева и Аюра Бадмаева признали виновными в превышении полномочий с применением насилия.

Защита считает приговор слишком мягким и будет настаивать на реальных сроках для полицейских. Об этом заявил юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".

В начале января 2017 года сотрудники Могойтуйского отдела полиции Ямадаев и Бадмаев задержали по подозрению в краже в селе Цугол 18-летнюю Вику Барлыбаеву и 19-летнего Анатолия Соколова. Их подозревали в краже бытовой химии на 10 тысяч рублей.

По данным следствия, полицейские применяли "запрещенные методы допроса" к задержанным, чтобы те признались в совершении кражи. В результате 19-летнего Соколова госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника и сотрясением мозга, Барлыбаева получила ушибы лица и тела.

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