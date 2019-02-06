Янукович: в феврале 2014 года "меня кинули как лоха"

Бывший президент Украины Виктор Янукович обвинил представителей стран ЕС в том, что они в феврале 2014 года обманули его, призвав заключить соглашение с украинской оппозицией, а затем признав законным его отстранение от власти.

"Меня кинули, как лоха" - сказал Янукович в среду на пресс-конференции в Москве.

Экс-президент Украины заявил, что несколько дней назад вернулся в Россию из-за рубежа, где был на лечении. В это время - заочно - судом в Киеве Януковичу был вынесен приговор по обвинению в госизмене, его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Янукович подверг резкой критике власти Украины, обвинив президента Петра Порошенко в нежелании "вернуть мир" в страну. По словам Януковича, Украина стала "очагом войны и нестабильности", а в конфликт "невольно" были втянуты "ЕС, США и, конечно, Россия". Янукович также подверг критике экономическую политику властей Украины, заявив, что 5 лет, прошедшие со времен Майдана, были "самыми чёрными" в её истории как независимого государства. Он также раскритиковал власти в Киеве за поддержку автокефальной Православной церкви Украины. По словам Януковича, выборы президента в марте 2019 года не будут честными и свободными.

Янукович также вернулся к теме убийства участников киевского Майдана в феврале 2014 года, назвав их "ужасной провокацией" и возложив ответственность за них на "организаторов Майдана".

Янукович также сказал, что, несмотря на обвинительный приговор, не внесён в базы данных Интерпола и может "посещать любую страну мира".

Виктор Янукович в феврале 2014 года на фоне массовых уличных протестов - так называемого Майдана - бежал из Киева, после чего был отстранён Верховной Радой от власти. Все эти годы Янукович живёт в России. Он утверждал, что был отстранён от власти незаконно.

Приговор ему был вынесен судом в Киеве 24 января нынешнего года. Его обосновали тем, что действия Януковича привели "к оккупации Россией Крыма, развязыванию ею конфликта в Донбассе и нанесению убытков Украине". Суда по вопросу об убийствах на Майдане пока не было. Следствие обвиняет в убийствах сотрудников правоохранительных органов.