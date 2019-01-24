Суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы

Оболонский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего президента Украины Виктора Януковича, бежавшего в Россию. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Суд отклонил обвинение политика в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Сам Янукович в заседании суда не участвовал, ранее политик называл процесс против него фарсом. По словам адвоката Януковича, его подзащитный перенес операцию и в настоящее время находится на реабилитации. По данным украинских СМИ, за все время процесса Янукович получил не менее 70 судебных повесток.

Бывшего президента Украины начали судить заочно в Киеве 4 мая 2017 году. Ему инкриминировали государственную измену, пособничество в ведении агрессивной войны, а также пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия. Прокуроры просили суд назначить экс-главе Украины наказание в виде 15 лет лишения свободы. Это обосновали тем, что действия бывшего главы государства привели "к оккупации Россией Крыма, развязыванию ею конфликта в Донбассе и нанесению убытков Украине вследствие потери объектов государственной собственности на общую сумму в 1 трлн 80 млрд гривен (по нынешнему курсу свыше 65 миллиардов долларов. – Прим. РС).

Одним из главных доказательств по делу о госизмене является фотокопия его обращения, адресованного почти пять лет назад президенту России Владимиру Путину. В документе содержалась просьба ввести на территорию Украины российские войска. Копию этого письма во время выступления в Совете Безопасности ООН в начале марта 2014 года демонстрировал постоянный представитель России Виталий Чуркин (умер в Нью-Йорке в феврале 2017 года. – РС).

Виктор Янукович, занимавший пост президента Украины с февраля 2010 по февраль 2014 года, является фигурантом еще как минимум семи уголовных производств. Прокуратура продолжает расследовать уголовные дела, согласно которым экс-президенту, в частности, инкриминируют создание преступной организации и совершение ряда тяжких преступлений, которые привели к гибели 78 человек во время событий на Украине в 2013 году, завладение комплексом государственных зданий и сооружений "Пуща Водица" и урочища "Межигорье", подписание и введение в действие противоречащих, по мнению противников Януковича, духу демократии законов, принятых Верховной Радой 16 января 2014 года, захват власти неконституционным путем.

В 2014 году Янукович при поддержке российских военных сбежал в Россию, где получил временное убежище. Находясь на российской территории, политик неоднократно заявлял, что его преследование является политически мотивированным. Он требовал проведения очной ставки с нынешним украинским президентом Петром Порошенко и другими высокопоставленными чиновниками. В Генпрокуратуре страны заявляли, что это возможно, но только если Янукович приедет в Киев.

Что означает обнародованный вердикт для Януковича? Какие он может повлечь для него последствия? Адвокат семей "Небесной Сотни" (погибших в центре Киева во время Евромайдана зимой 2014 года) Павел Дикань, отвечая на эти вопросы Радио Свобода, отметил:

"С точки зрения его текущего состояния и положения, скорее всего, никаких. Пока в России что-то существенно не поменяется, в частности ее политическое устройство или ее руководство, никаких последствий для Януковича не будет. Он и до приговора, я так понимаю, был невыездным из России, поскольку против него возбужден ряд уголовных дел в Украине, и как только он покинет территорию РФ, то скорее всего, сразу будет обращение Киева о необходимости его срочного задержания. Он так рисковать не будет. Для него лично ничего не изменится. Но морально это очень важный шаг. Этот приговор, который, даст Бог, вступит в законную силу и будет реально подлежать исполнению. Это те риски, которые возникают в его жизни. Никто не может гарантировать, что в соседней стране, недоброжелательно настроенной по отношению к Украине, ничего не изменится в период жизни Януковича. Если изменится, то тогда ему, придется, возможно, ехать в КНДР, и то не факт".