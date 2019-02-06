Кремль встревожен делом против крестного отца дочери Путина

В Кремле назвали "весьма тревожной" информацию об уголовном деле, открытом на Украине в отношении политика Виктора Медведчука, крестного отца дочери президента России Владимира Путина. Как заявил пресс-сверкать российского лидера Дмитрий Песков, если делу дадут ход, "это будет просто очередная политическая репрессия".

Накануне Генеральная прокуратура Украина возбудила в отношении Медведчука уголовное дело по статьям о государственной измене и сепаратизме. Поводом стал призыв политика создать "автономные регион Донбасс" с собственным парламентом и правительством. В Генпрокуратуре заявили, что в этих словах усматривается нарушение закона, поскольку Украина – унитарное государство, а Россия, поддерживая сепаратистов в Донбассе, проводит агрессивные действия, и призывы к автономии Донбасса могут этим действиям способствовать.

Медведчук – один из лидеров украинской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". До недавнего времени он также представлял Украину в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Он занимался обменом пленных. Подозрения в госизмене и сепаратизме представители Медведчука отвергли. Они заявили, что его план по Донбассу соответствует Конституции Украины и Минским соглашениям.