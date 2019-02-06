Центр "Досье" обнаружил иностранный счёт на имя жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяны Навки. Издание утверждает, что на её имя открыт счёт в цюрихском отделении Banque Internationale à Luxembourg. Закон запрещает близким родственникам чиновников владеть зарубежными счетами.

По данным издания, счёт в швейцарском отделении люксембургского банка Навка открыла в феврале 2014 года. В 2015 году олимпийская чемпионка в танцах на льду вышла замуж за Пескова и должна была закрыть счёт. Однако он остаётся доступным для переводов денег из-за границы, утверждает издание. Расследователям удалось отправить на имя Навки 5 евро, чтобы убедиться, что счёт продолжает принимать деньги.

Навка и Песков отрицают наличие у нее счетов за границей. В интервью "Дождю" олимпийская чемпионка заявила, что информация центра "Досье" не соответствует действительности. Песков подтвердил, что владеть зарубежными счетами его жене запрещает закон и сказал, что она его соблюдает.