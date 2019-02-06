В Калининграде бывший заключённый отсудил у колонии компенсацию

Калининградец Андрей Воронин, бывший заключённый, отсудил у регионального управления ФСИН России компенсацию за неудовлетворительные условия содержания в колонии.

Суд Центрального района Калининграда удовлетворил иск Воронина и присудил ему компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Воронин отбывал наказание в исправительной колонии № 9 в Калининграде, в отряде для заключённых-инвалидов в 2016–2017 годах. По его словам, тогда в отряде содержались 22 заключённых – инвалиды первой, второй и третьей групп, в том числе осуждённый на инвалидной коляске. Условия содержания людей были неудовлетворительными: туалет находился в аварийном состоянии, на голову обваливались куски штукатурки. Также колония нарушала правила пожарной безопасности: пути эвакуации были перекрыты, пожарный выход в отряде закрыт решёткой, отсутствовал пандус.

Сейчас в колонии идёт ремонт. Власти утверждают, что нарушения устраняются.

По словам Воронина, размер присуждённой ему компенсации мизерный. В будущем он планирует оспаривать решение в судах высшей инстанции и обращаться в Европейский суд по правам человека.

Ранее калининградцу Евгению Ерашевичу по решению ЕСПЧ была присуждена компенсация 20 тысяч евро. Он также судился с УФСИН региона из-за неудовлетворительных условий содержания в колонии №9.