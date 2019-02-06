В Ульяновске школьникам дали на обед вафли с червями

Ученикам ульяновской гимназии № 33 дали на обед вафли с мучными червями внутри, сообщают Idel.Реалии со ссылкой на родителей учеников.

Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Ульяновска. Там признали факт поставки некачественной продукции и заверили, что она была "незамедлительно изъята".

В управлении города, в свою очередь, заявили, что после проверки была привлечена к дисциплинарной ответственности группа внутреннего контроля поставщика питания – компании "Альтернатива", а заведующего производством компании уволили.

В июле прошлого года Федеральная антимонопольная служба признала, что рынок социального питания Ульяновска фактически поделён между двумя фирмами – "Альтернатива" и "Торговый дом - СПП". ФАС отмечала, что с 2015 по 2017 год на рынке было проведено 437 торгов на сумму 3 миллиарда 672 миллиона рублей. Из них "Альтернативе" и "ТД СПП" досталось контрактов на 3 миллиарда 636 миллионов. Результаты проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела, по которому участникам картельного сговора грозило до 6 лет лишения свободы. Однако официальные обвинения до сих пор никому не предъявлены.

Фирма "ТД СПП", в свою очередь, до 2019 года поставляла продукты в ульяновское Суворовское училище, где накануне вскрылся факт массового заражения курсантов эхинококкозом – паразитарной болезнью, вызываемой ленточными червями.

Эхинококкозом можно заразиться при питье загрязнённой воды и употреблении в пищу термически необработанных продуктов питания. Болезнь была обнаружена у 25 воспитанников Суворовского училища. По словам медиков, на лечение им может понадобиться до года, но даже в случае успешного лечения их дальнейшая карьера находится под угрозой.

По информации The Moscow Post, компания "Торговый дом – СПП" принадлежит экс-зампреду правительства Ульяновской области и другу губернатора региона Дмитрию Рябову.