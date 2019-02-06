Журналистку Прокопьеву отпустили после допроса в Следственном комитете

В Пскове журналистку Светлану Прокопьеву отпустили после допроса в Следственном комитете по делу об оправдании терроризма. Ей не было предъявлено обвинение, однако она является подозреваемой и обязана явиться на следующий допрос. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

По словам Прокопьевой, с неё взяли подписку о неразглашении. Днём в квартире журналистки прошёл обыск с изъятием техники, телефонов и документов. Дом, в котором живёт Прокопьева, с утра был оцеплен вооруженными людьми. Адвокату с трудом удалось пройти к квартире журналистки. Журналистка заявила, что не признаёт свою вину.

"Сейчас, я думаю, будет битва лингвистов, и одни лингвисты будут за то, чтобы посадить меня на срок от 5 до 7 лет, а другие лингвисты, наверное, попробуют лишить меня такой "счастливой" участи. Весь состав преступления заключается в одном единственном тексте", – сообщила Прокопьева в разговоре с Радио Свобода.

По словам адвоката Татьяны Мартыновой, вопрос о предъявлении обвинения Прокопьевой в настоящий момент вообще не обсуждается.

Уголовное дело связано с публикацией в издании "Псковская лента новостей", посвященной теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года. Ранее Роскомнадзор усмотрел признаки оправдания терроризма в словах Прокопьевой о взрыве в здании ФСБ в интервью журналистки на радиостанции "Эхо Москвы в Пскове".

В декабре стало известно о том, что Роскомнадзор вынес предупреждение "Эху Москвы в Пскове" из-за программы "Минутка просветления". Выступая в ней, Прокопьева, внештатно сотрудничающая с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода, заявила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним, приведя в качестве примера теракт в Архангельске.