Износились скрепы?

Архангельский теракт и кризис политической системы России.

Речь Владимира Путина на Русском народном соборе и новые упражнения российской политической и культурной цензуры.

Обсуждаем с галеристом членом Постоянного комитета Форума Свободной России Маратом Гельманом и с политическим аналитиком Кириллом Роговым.

Эфир программы "Лицом к событию" 1 нобяря в 19:05