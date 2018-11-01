Износились скрепы?

Архангельский теракт и кризис политической системы России.
Речь Владимира Путина на Русском народном соборе и новые упражнения российской политической и культурной цензуры.
Обсуждаем с галеристом членом Постоянного комитета Форума Свободной России Маратом Гельманом и с политическим аналитиком Кириллом Роговым.
Эфир программы "Лицом к событию" 1 нобяря в 19:05
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