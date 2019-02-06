СМИ сообщили об элитной недвижимости у жены пресс-секретаря Путина

Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова владеет недвижимостью стоимостью более десяти миллионов долларов. Кроме того, Татьяна Навка строит дом в эксклюзивном жилом комплексе на берегу реки недалеко от Москвы. Об этом сообщает The Guardian.

По данным британской газеты, строительство недвижимости Нивки в Подмосковье контролирует российский олигарх, который ранее имел деловые отношения с президентом США Дональдом Трампом.

The Guardian пишет, что провела расследование вместе с центром "Досье". Результаты указывают, что доходы и расходы Навки и Пескова значительно выше, чем ранее считалось.

Издание со ссылкой на документы утверждает, что осенью 2014 года Навка приобрела недвижимость на Рублёвском шоссе, в селе Третья Охота к западу от Москвы. Журналисты утверждают, что дом был в то время самой дорогой недвижимостью в стране. В декабре 2012 года дом выставили на продажу более чем за 15,5 миллионов долларов. Однако Навка купила его за семь миллионов долларов.

Продавцом дома был Тимур Халдаров, руководитель спортивного и художественного фонда. Основателем фонда является российский олигарх Алишер Усманов, утверждает The Guardian. Халдаров заявил журналистам, что продавал дом без скидки.

Сама Навка сообщила, что приобрела дом по рыночной цене, когда недвижимость падала в цене. Она также сообщила, что ни она сама, ни её муж не имеют связей с российскими олигархами.

The Guardian пишет, что Навка и Песков планируют построить еще один дом в Московской области на участке, который принадлежит бизнесмену Арасу Агаларову. По сведениям журналистов, для проектирования дома и участка в 2017 году Песков и его жена наняли архитектурное бюро из США.

Газета отмечает, что строительство нового дома было активно в середине прошлого года. О том, что происходит на участке, предположительно принадлежащем Навке, сведений нет. Бывшая фигуристка отказалась от комментариев.

Ранее в среду, 6 февраля, центр "Досье" обнаружил иностранный счёт на имя Навки в швейцарском отделении люксембургского банка. Навка открыла в феврале 2014 года. В 2015 году олимпийская чемпионка в танцах на льду вышла замуж за Пескова и должна была закрыть счёт. Однако он остаётся доступным для переводов денег из-за границы, утверждает "Досье".

Закон запрещает близким родственникам чиновников владеть зарубежными счетами. Навка и Песков отрицают наличие у счетов за границей.