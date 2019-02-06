Помпео: Россия не вытеснит США с Ближнего Востока

У России не получится вытеснить США с Ближнего Востока. Об этом в эфире телеканала FoxBusiness заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Москва стремится доминировать в регионе после решения США о выводе войск из Сирии. Помпео уточнил, что Вашингтон имеет достаточно поддержки от Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Израиля и других стран для защиты своих интересов на Ближнем Востоке.

Кроме того, Помпео выступил сегодня в Госдепартаменте перед представителями международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Госсекретарь сказал, что в борьбе с джихадистами достигнут успех. Однако, по словам Помпео, группировка до сих пор представляет серьёзную опасность в Сирии и Ираке. Он также обратил внимание на то, что деятельность радикальных исламистов становится всё более децентрализованной.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.

Президент Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии в конце прошлого года. Сообщалось, что президент США согласился дать армии четыре месяца на полный вывод сил. Эту информацию позже опровергали госсекретарь США Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Чиновники отказались определить какие-либо сроки, в течение которых США покинут Сирию. В начале января телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Вашингтон начал выводить из Сирии военную технику.