"Ведомости": Google начал удалять ссылки по требованию Роскомнадзора

Поисковая система Google регулярно удаляет из выдачи ссылки на ресурсы, признанные в России запрещёнными, хотя компания и не давала согласия на подключение к реестру запрещённой информации. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников. Официальных комментариев не дали ни в Google, ни в Роскомнадзоре.

При этом неназванный источник в российском надзорном ведомстве подтвердил журналистам, что последние несколько недель Google "чистит" поиск от запрещённой информации. Удаляются не все ссылки на ресурсы, попавшие в реестр Роскомнадзора, а примерно семьдесят процентов.

Другой источник, который "Ведомости" называют близким к Google, утверждает, что компания каждый день получает от Роскомнадзора свежий список запрещённых адресов.

При этом собеседник издания утверждает, что американской компании удалось договориться с российским ведомством вместо того, чтобы подключаться к реестру запрещённой информации. Источник "Ведомостей" в Роскомнадзоре подтвердил, что в данном случае важно не само подключение к реестру, а именно удаление ссылок.