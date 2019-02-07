"Ведомости": Google начал удалять ссылки по требованию Роскомнадзора

Поисковая система Google регулярно удаляет из выдачи ссылки на ресурсы, признанные в России запрещёнными, хотя компания и не давала согласия на подключение к реестру запрещённой информации. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников. Официальных комментариев не дали ни в Google, ни в Роскомнадзоре.
При этом неназванный источник в российском надзорном ведомстве подтвердил журналистам, что последние несколько недель Google "чистит" поиск от запрещённой информации. Удаляются не все ссылки на ресурсы, попавшие в реестр Роскомнадзора, а примерно семьдесят процентов.
Другой источник, который "Ведомости" называют близким к Google, утверждает, что компания каждый день получает от Роскомнадзора свежий список запрещённых адресов.
При этом собеседник издания утверждает, что американской компании удалось договориться с российским ведомством вместо того, чтобы подключаться к реестру запрещённой информации. Источник "Ведомостей" в Роскомнадзоре подтвердил, что в данном случае важно не само подключение к реестру, а именно удаление ссылок.
- В декабре минувшего года Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google из-за того, что интернет-гигант отказывается фильтровать контент, запрещённый российскими властями. До этого американскую компанию оштрафовали в России на 500 тысяч рублей за отказ исключать запрещенные сайты из поисковой выдачи.
- Данные опубликованного на этой неделе исследования Transparency Report свидетельствуют о том, что в первом полугодии 75 процентов запросов государственных органов на удаление контента Google пришлось на Россию. При этом больше половины таких запросов – около 11 тысяч – связаны товарами и услугами. Материалы с критикой власти требовали удалить 94 раза, а пропаганду суицида – 149 раз.