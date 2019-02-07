Telegraph: у "Петрова" и "Боширова" был сообщник по фамилии Федотов

В покушении на бывшего агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери участвовали больше двух человек, а третий россиянин, причастный к нему, может до сих пор находиться в Британии. Такое предположение - со ссылкой на источники в спецслужбах - высказывает британская газета The Telegraph.
По данным издания, на тот же рейс из Лондона в Москву, которым улетали предполагаемые агенты российской военной разведки с документами на имя Руслана Боширова и Александра Петрова, был зарегистрирован ещё один гражданин России с паспортом на имя Сергей Федотов. Он, однако, в последний момент отменил свою регистрацию на рейс. Данных о том, что он покинул Британию в какое-то другое время, также нет.
При этом отмечается, что Федотов прилетел в Британию в тот же день, что и "Петров" с "Бошировым", а номер его паспорта лишь незначительно отличается от их номеров.
Собеседник The Telegraph предполагает, что Федотов также является агентом российской военной разведки с документами на подставное имя. По мнению источника, он мог остаться в Британии, узнав, что Скрипаль и его дочь Юлия после покушения остались в живых.
При этом, в отличие от двух других россиян, Федотов, по-видимому, не ездил в Солсбери и, соответственно, не попал на камеры видеонаблюдения. Его роль в отравлении Скрипалей, как и подлинное имя, пока остаются не известными. При этом российское издание "Фонтанка", которое цитирует The Telegraph, пишет, что Федотов в последние годы несколько раз въезжал в Британию. Он был и в Чехии в 2014 году - тогда же, когда там был Сергей Скрипаль.
Британские власти пока официально не комментировали публикацию. Ранее следствие заявляло, что не исключает, что у "Петрова" и "Боширова" были сообщники.
- "Петров" и "Боширов" недавно были включены в санкционный список Евросоюза как под этими именами, так и под их предполагаемыми реальными именами - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
- Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года в Солсбери подверглись воздействию нервно-паралитического яда "Новичок". Они выжили после покушения. С тех пор Сергей Скрипаль не появлялся на публике, а Юлия лишь записала видеообращение. Британские власти обвиняют в покушении Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) и полагают, что приказ был отдан политическим руководством России.
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