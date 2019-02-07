Больницы и поликлиники Кемеровской области последние 8 лет вынуждены брать кредиты на то, чтобы обеспечить свою работу. Медучреждениям приходилось тратить всё заработанное на исполнение президентских указов по повышению зарплат, заявила на пресс-конференции, посвященной реформе системы здравоохранения Кузбасса вице-губернатор по социальной политике области Елена Малышева.

Общая задолженность учреждений отрасли в области на сегодня достигает 1,7 миллиардов рублей, цитирует пресс-служба областного правительства Малышеву. Чтобы решить эту проблему власти региона решили объединить часть больниц, сократив количество юрлиц: по словам Малышевой, объединение нескольких учреждений на базе Новокузнецкой клинической больницы №1 за 1,5 месяца снизило просроченную кредиторскую задолженность присоединяемых больниц с 300 до 270 млн рублей.

Долги, по словам Малышевой, копятся последние 8 лет "из-за необходимости выполнения указа президента по увеличению зарплат", поскольку медучреждения "оказались не готовы экономически" выполнить этот указ.

"Не был рассчитан баланс доходов и расходов, не были убраны неэффективные расходы, не было понимания этого механизма у главврачей – и до сих пор нет. Неэффективная работа главврачей как руководителей, отсутствие системности – все это привело к финансовой яме", – заявила Малышева.

На другие, помимо зарплат персонала, расходы больниц, в том числе на договоры о поставке лекарств, медучреждениям пришлось брать кредиты, подтвердил на той же пресс-конференции замначальника департамента здравоохранения Кемеровской области Александр Брежнев, отметив, что медучреждения Кузбасса "не все поголовно в кредиторке".

В январе жительница Новокузнецка Василиса Пряничкова создала петицию против закрытия единственной в городе инфекционной больницы. Врачи предупредили пациентов медучреждения о таком решении областных властей. Теперь больных ВИЧ и гепатитом будут отправлять лечиться в соседний город, а в случае отравления – госпитализировать в инфекционное отделение обычной больницы.



Инфекционная больница в Новокузнецке открылась в 1940 году, здесь проходили лечение не только пациенты из города, но и жители соседних населенных пунктов: Калтана, Осинников. При этом пациенты неоднократно писали жалобы в различные инстанции на плохое состояние больницы, в которой никогда не было капремонта. "Там настоящий коммунальный ад. Разваливающиеся стены, один унитаз на 200 человек. Пациенты вели оттуда прямые трансляции. И выглядело это, как будто прямой эфир из века 18. Видимо, там посчитали, сколько будет стоить ремонт, и решили просто закрыть", – сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии" местный житель Павел Лавров.



Сайт "Сибирь.Реалии" в январе сообщал о том, что в Новокузнецке также планируют закрыть один роддом, а к городской больнице №1 присоединят 4 больницы и перинатальный центр, сократив врачей.