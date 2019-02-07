Следственный комитет начал служебную проверку в отношении первого заместителя главы следственного управления по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова. Об этом сообщается на сайте ведомства. Булатов накануне подал рапорт об отставке, утверждают в ведомстве. Ранее были арестованы член Совета Федерации от КЧР Рауф Арашуков и его отец, которого называют одним из самых влиятельных в республике бизнесменов.

С Булатовым, Езаовым и рядом других сотрудников подразделений СК на Северном Кавказе проводятся следственные действия по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца, сообщает СКР.