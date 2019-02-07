Следственный комитет начал служебную проверку в отношении первого заместителя главы следственного управления по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова. Об этом сообщается на сайте ведомства. Булатов накануне подал рапорт об отставке, утверждают в ведомстве. Ранее были арестованы член Совета Федерации от КЧР Рауф Арашуков и его отец, которого называют одним из самых влиятельных в республике бизнесменов.
С Булатовым, Езаовым и рядом других сотрудников подразделений СК на Северном Кавказе проводятся следственные действия по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца, сообщает СКР.
- Рауф Арашуков был задержан 30 января на заседании Совета Федерации и позднее арестован. Его обвиняют в организации убийств двух общественно политических деятелей в Карачаево-Черкесии, давления на свидетеля и причастности к хищениям природного газа госкомпании "Газпром" на сумму в 30 миллиардов рублей.
- По этому делу также арестованы отец Арашукова, его двоюродный брат и ещё несколько человек. Часть подозреваемых объявлены в федеральный розыск. В зависимости от роли каждого им вменяют мошенничество, создание преступного сообщества и участие в нём.
- 7 февраля на заседании Мосгорсуда, где защита пыталась обжаловать арест Арашукова, член Совета Федерации заявил, что он заранее знал о своём аресте. Так он ответил на заявление следователя о том, что может скрыться. Арашуков отрицает все обвинения в свой адрес, называя уголовное дело против себя "заказным". Он пожаловался на плохие условия содержания в изоляторе "Лефортово", прокурор в ответ заявил, что политик просто "стал ближе к народу".
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