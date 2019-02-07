Росстат зафиксировал снижение реальных пенсий в России

Реальные пенсии в России в 2018 году снизилась впервые за три года, отчитался Росстат. С учётом выплаченной в 2017 году премии пенсионерам за отказ от индексации пенсионных выплат, реальные пенсии снизились на 2,4 процента, отмечает РБК. Без этой выплаты пенсии выросли лишь на 0,8 процента.
Номинальные пенсии с учётом выплат выросли на 0,4 процента. Средний размер начисленной пенсии по итогам года в России составил 13,36 тысяч рублей.
- Реальный размер пенсии рассчитывается с учётом роста потребительских цен. Ранее Росстат сообщал, что цены в России в 2018 году выросли на 4,3 процента, обогнав прогноз ЦБ.
- В 2018 году реальные доходы россиян упали в пятый раз подряд, отмечал Росстат. Снижение составило 0,2 процента, хотя правительство прогнозировало рост доходов.
- 06 февраля в интервью "Российской газете" финансовый омбудсмен Юрий Воронин рассказал, что россияне с высокой зарплатой будут автоматически отдавать часть денег на накопительную часть пенсии. Это коснётся граждан с зарплатами больше 85 тысяч рублей, сообщал РБК, постепенно сбор доведётся до уровня шести процентов.