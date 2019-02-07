Росстат зафиксировал снижение реальных пенсий в России

Реальные пенсии в России в 2018 году снизилась впервые за три года, отчитался Росстат. С учётом выплаченной в 2017 году премии пенсионерам за отказ от индексации пенсионных выплат, реальные пенсии снизились на 2,4 процента, отмечает РБК. Без этой выплаты пенсии выросли лишь на 0,8 процента.

Номинальные пенсии с учётом выплат выросли на 0,4 процента. Средний размер начисленной пенсии по итогам года в России составил 13,36 тысяч рублей.