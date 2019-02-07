Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву отпустили после допроса

Журналистка Светлана Прокопьева отпущена из Следственного комитета после допроса, сообщает "Псковская лента новостей". Мера пресечения ей не избрана. Сама Прокопьева сообщила, что воспользовалась 51- статьёй Конституции России, дающей право не свидетельствовать против себя самой.

Одновременно с этим суд в Пскове оштрафовал издание "Псковская лента новостей" на 200 тысяч рублей из-за публикации расшифровки программы на радио "Эхо Москвы в Пскове", в которой Прокопьева выступила с речью, содержащей, по мнению следствия, оправдание терроризма. Именно по этой статье на журналистку было заведено уголовное дело.

Поводом для преследования Прокопьевой стали её слова о том, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним. В качестве примера она привела теракт в Архангельске, совершенный местным анархистом в здании управления ФСБ. За эти слова Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы. Свою вину журналистка не признаёт.

Ранее в квартире Прокопьевой был произведён обыск с изъятием техники, телефонов и документов. Также сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в офисе радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и изъяли материалы из компьютера Прокопьевой. Сама радиостанция была оштрафована на 150 тысяч рублей. Редакция оспаривает вердикт в судебном порядке.