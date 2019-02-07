Счетная палата не поддержала закон об изоляции российского интернета

Счётная палата России выступила против закона об автономной работе российского сегмента интернета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой отзыв, который имеется в распоряжении агентства.
В Счётной палате считают, что реализация закона потребует дополнительных расходов бюджетных средств. А создание автономного интернета в России приведёт к росту цен на товары и услуги. Это повлечёт за собой увеличение расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы страны.
Ранее стало известно, что на реализацию закона по созданию в России автономного интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей. Об этом заявил автора законопроекта, глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас. До этого он утверждал, что изоляция российского интернета не потребует бюджетных затрат. Кабинет министров 4 февраля поддержал законопроект о создании автономного интернета в России, предложив доработать его после принятия в первом чтении.
- Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2018 года, среди его авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы утверждают, что принятие законопроекта необходимо, в частности, в связи с угрозами агрессивных действий в киберпространстве, якобы исходящими от США. Отключение от глобальной сети для защиты от угроз, по мысли авторов законопроекта, должно обеспечить "устойчивость" российского сегмента интернета.
- Законопроект уже вызвал резкую критику в ряде СМИ и социальных сетях. Активисты движения "Роскомсвобода" в докладе за 2018 год подчеркнули, что реализация проекта "открывает куда более широкие возможности для перлюстрации всего пользовательского трафика и наиболее эффективной онлайн-цензуры". Противники законопроекта также считают, что он приведёт к подорожанию доступа в интернет.