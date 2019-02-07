Счетная палата не поддержала закон об изоляции российского интернета

Счётная палата России выступила против закона об автономной работе российского сегмента интернета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой отзыв, который имеется в распоряжении агентства.

В Счётной палате считают, что реализация закона потребует дополнительных расходов бюджетных средств. А создание автономного интернета в России приведёт к росту цен на товары и услуги. Это повлечёт за собой увеличение расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы страны.

Ранее стало известно, что на реализацию закона по созданию в России автономного интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей. Об этом заявил автора законопроекта, глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас. До этого он утверждал, что изоляция российского интернета не потребует бюджетных затрат. Кабинет министров 4 февраля поддержал законопроект о создании автономного интернета в России, предложив доработать его после принятия в первом чтении.