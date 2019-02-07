На изоляцию российского интернета потратят 1,8 миллиарда рублей

На проект по изоляции российского сегмента интернета от глобальной сети понадобится 1,8 миллиарда рублей. Эти средства уже заложены в федеральный бюджет на 2019-2021 годы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на текст документа и данные источника.

В 2019 году примерно 600 миллионов уйдут на создание системы мониторинга и управления "сетью связи общего пользования". Примерно такие же суммы планируется потратить в 2020 и 2021 году на "последующую реализацию проекта", заявил собеседник агентства.

О том, что изоляция российского интернета потребует дополнительных затрат из бюджета, говорилось в отзыве правительства на законопроект. Его автор утверждал обратное.

Кабинет министров 4 февраля поддержал законопроект о создании автономного интернета в России, предложив доработать его после принятия первом чтении. В правительстве заявили о необходимости указать источники дополнительного финансирования операторов связи для установки оборудования, необходимого для отключения российского сегмента от мирового интернета.

Также в отзыве правительства говорилось, что установка дополнительного оборудования на сетях операторов не должна привести к ухудшению качества связи, за исключением случаев запрета на распространение информации.