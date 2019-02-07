На изоляцию российского интернета потратят 1,8 миллиарда рублей

На проект по изоляции российского сегмента интернета от глобальной сети понадобится 1,8 миллиарда рублей. Эти средства уже заложены в федеральный бюджет на 2019-2021 годы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на текст документа и данные источника.
В 2019 году примерно 600 миллионов уйдут на создание системы мониторинга и управления "сетью связи общего пользования". Примерно такие же суммы планируется потратить в 2020 и 2021 году на "последующую реализацию проекта", заявил собеседник агентства.
- О том, что изоляция российского интернета потребует дополнительных затрат из бюджета, говорилось в отзыве правительства на законопроект. Его автор утверждал обратное.
Кабинет министров 4 февраля поддержал законопроект о создании автономного интернета в России, предложив доработать его после принятия первом чтении. В правительстве заявили о необходимости указать источники дополнительного финансирования операторов связи для установки оборудования, необходимого для отключения российского сегмента от мирового интернета.
Также в отзыве правительства говорилось, что установка дополнительного оборудования на сетях операторов не должна привести к ухудшению качества связи, за исключением случаев запрета на распространение информации.
- Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2018 года, среди его авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы утверждают, что принятие законопроекта необходимо, в частности, в связи с угрозами агрессивных действий в киберпространстве, якобы исходящими от США. Отключение от глобальной сети для защиты от угроз, по мысли авторов законопроекта, должно обеспечить "устойчивость" российского сегмента интернета.
- Законопроект уже вызвал резкую критику в ряде СМИ и социальных сетях. Активисты движения "Роскомсвобода" в докладе за 2018 год подчеркнули, что реализация проекта "открывает куда более широкие возможности для перлюстрации всего пользовательского трафика и наиболее эффективной онлайн цензуры". Противники законопроекта также считают, что он приведёт к подорожанию доступа в интернет.
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