Гуайдо попросил Папу Римского о помощи в урегулировании конфликта

В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо в эфире телеканала Sky TG24 обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой помочь в урегулировании конфликта в стране. Гуайдо уточнил, что такие люди, как понтифик, могут повлиять на проведение свободных выборов. Политик также сказал, что был бы рад принять Франциска в Венесуэле и напомнил о том, что понтифик Иоанн Павел II посещал страну 25 лет назад.

Ранее с просьбой оказать помощь в налаживании диалога к Папе Римскому обратился президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Понтифик заявил, что не исключает своего посредничества в переговорах при условии, что просьба об этом исходит от обеих сторон конфликта. Франциск напомнил о переговорах между Чили и Аргентиной в 1978 году с участием Ватикана. Они касались нескольких островов в проливе Бигл в Атлантическом океане. Тогда удалось избежать конфликта.

В Венесуэле продолжается конституционный кризис, вызванный неприятием оппозиции власти наследника Уго Чавеса, президента Мадуро. C 2014 в стране регулярно вспыхивают уличные протесты против президента.

В конце января лидер оппозиционных протестов и глава Национальной ассамблеи Венесуэла Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны, заявив, что Мадуро не может исполнять свои обязанности. Его признали временным главой государства большинство стран Латинской Америки, Бразилия, США, Канада, Израиль, а также часть стран Евросоюза.

Мадуро ранее призвал провести в стране досрочные парламентские выборы, отвергнув президентские. Он обвинил Соединённые Штаты в подготовке вооружённого вторжения в страну. Руководство вооружённых сил заявляет о поддержке Мадуро. Его признают легитимным президентом также Россия, Куба, Турция и Китай.