Зимний коллапс

С конца декабря жители Санкт-Петербурга массово жалуются на плохую уборку снега и наледи в городе. В результате несчастных случаев, автомобильных аварий и падений льда с крыш пострадали больше двухсот человек, несколько – погибли. Так, 31 января в одной из больниц города скончалась поскользнувшаяся на льду и получившая травмы 79-летняя пенсионерка. В тот же день льдина упала на голову 25-летней жительнице города, она была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил по этому поводу уголовное дело.
Несколько депутатов законодательного собрания Петербурга уже предложили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за положения дел с уборкой снега. С соответствующей просьбой они обратились к исполняющему обязанности губернатора города Александру Беглову. Депутаты предложили привлечь к уборке силы МЧС и Вооруженных сил России.
Несколько депутатов законодательного собрания Петербурга уже предложили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за положения дел с уборкой снега. С соответствующей просьбой они обратились к исполняющему обязанности губернатора города Александру Беглову. Депутаты предложили привлечь к уборке силы МЧС и Вооруженных сил России.