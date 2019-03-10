Оптимизация. Сергей Константинов – о напуганных атомах

Частное

Политологи и экономисты предупреждали в конце прошлого года, что следующий, то есть наступивший 2019-й будет тяжелым. И вот прорвало. В Москве начали с "оптимизации" скорой помощи. Лев Шлосберг изложил хронологию закрытия станции скорой помощи уже в Псковской области, в деревне Ляды.

Вообще мы, псковичи, с этой "оптимизацией" знакомы, увы, не понаслышке. Началось еще в середине нулевых при тогдашнем молодом губернаторе Михаиле Кузнецове, и как раз в разгар "тучных" годов. Начали сокращать сельские школы. С тех пор оптимизация и не прекращается. Из школ осталось процентов двадцать, сельских медпунктов теперь не существует совсем. На днях я побывал в одной из самых больших деревень нашего района, там можно насчитать десятка три домов. Деревня на горке, и вот на самой её вершине стоит заброшенный дом культуры с разбитым окном и старыми занавесками, выцветшая вывеска бывшей библиотеки, и еще одно здание. Подошел к нему поближе и вижу: "График работы ФАП на 2017 год". Объявление висит за мутным стеклом, и понятно, что нога человека давно сюда не ступала.

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт, такие созданы вместо ежедневно работавших раньше медпунктов, они работали только несколько дней в неделю, но, как видим, теперь нет и их. Удивительно, как можно, оказывается, вот так просто оставить людей без медицинской помощи. Ответ здесь такой: "жулики и воры" (разумеется, в их число включены и чиновники, и региональные власти) превратились в новую аристократию. А поскольку это имущество государственное, а работают в школах и больницах подневольные бюджетники, то чиновники считают возможным распоряжаться общенародным как своим собственным. И смотрите: начали сокращать то, чего много было – школы, больницы, детсады, давно уже распроданные как частные дома. Приведу мысль, подслушанную у так называемых мужиков. Вот как рассуждал один из них: "При царе в деревнях были церкви и кабаки, при советской власти строили школы и больницы, а теперь опять – церкви и кабаки".

В распоряжении государства есть еще кое-что: культура и ее объекты. Оказывается, что новая, избранная в прошлом году, псковская власть намерена ознаменовать 2019 год другим своим позорным действом – с 1 апреля закрыть в области районные газеты. Но ведь это же абсолютно их, послушные начальству, до боли сервильные листки, в учредителях которых состоят районные администрации; там не то что мыслей критических не было, там и духа такого не было. Полностью послушный орган печати, но оказавшийся ненужным, что тоже показательно.

То, что деньги кончились, стало понятно ещё в 90-е, а то, что сейчас они разворованы, не есть оправдание

Новость про закрытие "районок" прозвучала по областному радио, там даже дали свою оценку – хотя и с оговорками, но пожалели коллег. Оговорки сводились к тому, что творческие коллективы районных газет были очень слабыми. Послушайте: чтобы размещать интервью с заранее написанными вопросами и ответами, репортажи с заседаний с участием главы района или его замов, публиковать бесплатные объявления разных госконтор, особого творческого мастерства и не требуется. Но я потому отнес "газетки" к культуре, что они всё же представляли собой эпизод культурной жизни района, продолжая традиции старых псковских газет, как вид своего рода летописи, вырезки из этих газет о милых маленьких событиях провинциальной жизни по много лет хранятся в семейных альбомах. Очевидно, что наши псковские райцентры, в обиходе которые и так часто называют "деревня", с утратой такого символа города, как своя газета, и превратятся в полноценные деревни, а потом примутся по-тихому умирать, как умерли уже многие на наших глазах.

Общее

В конце прошлого года в "Новой газете" вышло интервью с профессором Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорием Юдиным под названием "Страна напуганных атомов". Отвечая на вопрос о том, как можно одним словом охарактеризовать современное российское общество, профессор употребил слово "атомизация". Юдин считает, что власти заинтересованы в развитии общества именно в таком направлении. И, собственно, то, что мы наблюдаем у себя в Псковской области, так и стоит описывать, это атомизация общества, превращение общества из "твердого" единого целого в газ из людей-атомов, разлетающихся во все стороны.

Власть в буквальном смысле рубит сук, на котором сидит. Нынешний губернатор Псковской области Михаил Ведерников именно в этих самых районных газетах размещал свои предвыборные агитационные материалы, раздавал предвыборные обещания, пусть они даже сейчас и не выполняются. Власти наверняка объяснят ликвидацию "районок" необходимостью бюджетной экономии, в планах у них, вероятно, значится сведение всех маленьких газет в одну большую, но это не отменяет факта неадекватности их действий и напоминает саморазрушение, агонию системы. То, что деньги кончились, стало понятно ещё в 90-е, а то, что сейчас они разворованы, не есть оправдание.

Но власть словно не видит иного варианта действий. Предположу, что это действительно так, и рискну предложить модель данного процесса, воспользовавшись математической функцией Фурье. В основе принципа работы цифровой техники лежит представление о том, что любой сигнал можно представить в виде затухающего гармонического колебания, так называемой гармоники. Гармоника Фурье представляет собой полусинусоиду, в которой первый "горбик" с самой большой высотой и самой большой длиной, затем "горбик" поменьше высотой и поменьше длиной, и так далее до бесконечности, со стремлением к нулю. В моей модели первый самый высокий и длинный "горб" будет длиной 600 лет, до начала Смутного времени. Второй "горбик" пониже и покороче – длиной 300 лет, это время правления Романовых. Следующий поменьше – примерно столетие СССР, и вот настоящее время. Судя по тому, что происходит, мы на спине ещё меньшего "горба", если считать от 1991 года, с выходом на красивую цифру 50 лет (столько, предполагаю, нынешнему режиму отведено).

Сергей Константинов – блогер, Псковская область

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