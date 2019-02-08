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Культ личности

Наш Чацкий, Бендер, Викниксор... Памяти Сергея Юрского. Эфир в 18:05

Актер и режиссер Сергей Юрский. Сентябрь 2018 года

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Сергей Юрский в программе "Культ личности" в 2015 году

Великий артист скончался сегодня, 8 февраля. В мае 2015 года он был гостем программы Культ личности на Радио Свобода. В память о нем мы повторяем ее сегодня в нашем видео- и радиоэфире

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