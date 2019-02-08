Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело о нападении российского полярника на коллегу на антарктической станции "Беллинсгаузен" в связи с примирением сторон. Об этом сообщает агентство РАПСИ. Электрик атаковал с ножом сварщика, рассказавшему ему сюжет книги, которую тот не дочитал. Его обвиняли в покушении на убийство.

Инцидент произошёл в октябре 2018 года. По версии следствия, сотрудник Арктического и антарктического института (ААНИИ) сварщик Олег Белогузов регулярно издевался над коллегой, электриком Сергеем Савицким. Тот во время одного из конфликтов набросился на обидчика с ножом. "Московский комсомолец" сообщал, что по одной из версий поводом для конфликта стало то, что Белогузов раскрыл имя убийцы в детективе, который читал Савицкий. Бывший начальник станции "Беллинсгаузен" Владимир Чурун рассказал газете, что предупреждал коллег о психологической несовместимости двух полярников. После конфликта Белогузов был госпитализирован в больницу в Чили.

Российская станция "Беллинсгаузен" расположена на субантарктическом острове Ватерлоо в 15 тысячах километров от Москвы. Основана Советской Антарктической экспедицией 22 февраля 1968 года. В феврале 2018 года станция праздновала 50-летие, за это время на ней работали 1172 советских и российских полярника, отмечает официальный сайт ААНИИ.

На станции построен храм Русской православной церкви и обеспечиваются трансляции российского Первого канала. Оба участвовавших в конфликте полярников остаются сотрудниками Арктического и антарктического института.