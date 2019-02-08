Дело Денниса Кристенсена. Как верующие стали экстремистами

Гражданина Дании Денниса Кристенсена приговорили к 6 годам лишения свободы за организацию деятельности экстремистской организации Свидетелей Иеговы. Кристенсен участвовал в собраниях, где люди молились и изучали религиозную литературу. По утверждению правозащитников и адвокатов, эта деятельность не была запретной: люди имеют право самостоятельно проводить богослужения и обсуждать религиозные вопросы, не состоя в какой-либо организации. На данный момент по этой статье возбуждено 50 уголовных дел против Свидетелей Иеговы в разных регионах, и приговор Кристенсену может привести к волне аналогичных приговор по делам других верующих.

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Денниса Кристенсена обвинили в том, что он согласовывал и координировал свои действия по руководству МРО Свидетелей Иеговы "Орел" с запрещенным "Управленческим центром Свидетелей Иеговы в России"; получал от "Управленческого центра" религиозную литературу экстремистского содержания, а также бланки для оформления отказа от медицинского вмешательства; распоряжался имуществом МРО Свидетелей Иеговы "Орел", контролируя поступление и расходование денежных средств; используя свой авторитет как "духовного лидера", самостоятельно принимал решения о принятии в состав МРО Свидетелей Иеговы "Орел" новых членов.

По словам жены осужденного Ирины Кристенсен, Деннис никак не мог быть руководителем организации, потому что он иностранец, а это запрещено уставом МРО. Она также уверена, что он не мог призывать к подрыву конституционного строя России.

– Он призывал людей к добру, порядку, уважению. И литература призывает к добру и миру. Сам Иисус Христос был миротворцем. Он говорил, что все его последователи тоже должны быть миротворцами.

Также она отметила, что суд исказил показания свидетелей, которые на самом деле не называли ее мужа руководителем организации.

Судья говорит, что раз мы читали на собраниях эту литературу, то это экстремистская деятельность

– Поскольку я была на всех заседаниях суда, я помню, что говорили свидетели. А когда судья зачитывал приговор, показания были изменены практически по каждому свидетелю. Например, свидетель говорит: когда я пришел на собрание Свидетелей Иеговы, человек представился мне как Деннис. А судья читает: когда я пришел на собрание Свидетелей Иеговы, человек мне представился – я Кристенсен Деннис, глава МРО "Орла" и Орловской области. Это даже нескромно так говорить. Мой муж не мог так сказать. Или, например, женщина говорит, что она была на собраниях Свидетелей Иеговы каждую неделю. А судья читает: я была на собраниях МРО Свидетели Иеговы "Орел". Это разные вещи. МРО "Орел" – это всего 14 человек. А остальные сотни человек не являются членами организации. Целый год мы изучали литературу Свидетелей Иеговы, которая не запрещена нигде. А судья говорит, что раз мы читали на собраниях эту литературу, то это экстремистская деятельность.

Адвокат Антон Богданов озвучил выдержку из приговора, на основании которой Кристенсена признали виновным:

"Кристенсен открывал и закрывал богослужебное помещение, организовал его уборку и прилегающие территории. Назначил лист для дежурства у входа перед собранием. Лично проводил собрания, на которых разъяснял смысловое содержание религиозной литературы".

В приговоре также упоминается исполнение религиозных песен, молитвы, чтение библии и другой литературы не из списка экстремистских материалов. Таким образом он возобновил деятельность экстремистской организации.

6 лет лишения свободы. Аналогичное наказание предусматривается за убийство

– Преступление, в котором его признали виновным, является тяжким, – говорит адвокат. – Минимальное наказание – 6 лет лишения свободы. Аналогичное наказание предусматривается за убийство. В ситуации с Кристенсеном суд не смог обозначить конкретных экстремистских действий, которые создавали бы реальную угрозу обществу и подвергали опасности конституционный строй. В принципе, человек был лишен свободы за действия, которые, согласно российскому закону, не являются преступлением. За то, что он участвовал в богослужениях Свидетелей Иеговы, вместе читал религиозную литературу, пел хвалебные песни богу, молился вместе с другими. Все, что делал Кристенсен, является обычной практикой в большинстве существующих в мире религий. То, что он делал, не являлось чем-то общественно опасным. Но позиция суда такова: если была ликвидирована местная религиозная организация, которая состояла из 14 человек, то все остальные 300 верующих больше не вправе проводить совместные богослужения.

По мнению Богданова, это судебное решение создает негативный прецедент для последующей судебной практики в отношении Свидетелей Иеговы.

Свидетели Иеговы были признаны экстремистской организацией в 2017 году Верховным судом, потому что суд увидел в их деятельности пропаганду религиозного превосходства и религиозной исключительности.

– Их признали экстремистами только потому, что они считают свою веру правильной. Это абсурдно, – говорит член Совета по правам человека Владимир Ряховский. – Верховным судом были ликвидированы юридические лица: центральная и местные религиозные организации. Но вероучение не было запрещено. И более того, российской стороной в Европейском суде прямо озвучено, что вероучение не запрещено и люди могут самостоятельно исповедовать свои убеждения. Какая может быть связь между собранием верующих и организацией деятельности ликвидированной организации?

Несмотря на то, что российский суд не запретил само учение Свидетелей Иеговы, на практике решение Верховного суда иногда воспринимается как запрет именно на вероисповедание. Правозащитники рассказали, что представитель ФСБ по Ивановской области сообщила по поводу одного из верующих следующее: подозреваемый проводил беседы и проповеди запрещенного в России учения. Это противоречит позиции правительства России в ЕСПЧ по этому вопросу, но тем не менее, такая формулировка используется.

Преследование иеговистов стало возможным из-за юридической коллизии, которая должна быть рассмотрена Конституционным судом, считает директор центра "Сова" Александр Верховский. Коллизия заключается в том, что, с одной стороны, существует конституционное право исповедовать свою религию не только индивидуально, но и совместно с другими, то есть проводить собрания. Это право не ограничено законом о противодействии экстремистской деятельности. Тем не менее, этот закон сформулирован так, что если люди собрались, то значит, они продолжают деятельность организации.

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский сравнивает то, что сейчас происходит, с преследованием иеговистов в СССР. Его семью сослали в Сибирь на вечное поселение, но отпустили через 15 лет. В 1994 году указом президента Российской Федерации Свидетели Иеговы были реабилитированы и признаны жертвами политических репрессий.

Весь мир осудил этот приговор

– Когда СССР распался, я был уверен, что возврат в прошлое уже невозможен, но я ошибался. В Верховном суде сторона защиты предоставила ходатайство о признании иска Минюста актом политических репрессий. Тогда суд отклонил это ходатайство, посчитав это преувеличением, игрой слов. Но как сейчас видно, что это ходатайство было пророческим. Верховный суд навесил на российских Свидетелей Иеговы ярлык экстремистов. Свидетели Иеговы известны во всем мире своим уважительным отношением к власти, к людям с другими убеждениями. Не случайно после приговора по Деннису Кристенсену весь мир осудил этот приговор, начиная от правозащитных организаций и заканчивая ООН. Никогда они не были замечены ни в каких актах экстремизма, они не участвуют в политической деятельности, в протестных митингах. Поэтому мне особо больно видеть, как наша страна снова погружается в пучину необъяснимых репрессий. Теперь в России можно сесть в тюрьму как экстремист, не совершив абсолютно ничего. Деннис сел в тюрьму на 6 лет только за то, что считает свою веру истинной.

Дело Денниса Кристенсена – это не единичный случай преследования иеговистов. В будущем стоит ожидать как минимум 50 аналогичных судебных процессов в 33 регионах России – именно столько дел сейчас возбуждено против верующих по статье 282.2. По данным Ярослава Сивульского, жертвами уголовного преследования уже стали 115 человек. Из них 66 человек были отправлены в СИЗО, а 2 человека попали в карцер за то, что, уже находясь в заключении, они говорили с людьми о Боге. За 2018 год прошло около 270 обысков в домах верующих.

Член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев считает, что это был показательный процесс, и беспокоиться теперь нужно не только иеговистам, но и представителям других конфессий. По словам правозащитника, последнее слово на суде Деннис превратил в проповедь: он рассказал о принципах вероучения иеговистов и защищал эти принципы. Получается, что все присутствующие на суде, включая прокурора и судью, были участниками религиозного собрания.