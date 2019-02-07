Узник бессовестных. Соцсети о приговоре "Свидетелю Иеговы"

Неожиданно жестокий приговор гражданину Дании, который живет в России и участвует в организации "Свидетели Иеговы", вынес вчера суд города Орел. Денниса Кристенсена признали экстремистом; ему предстоит провести 6,5 лет в колонии общего режима. В заключительной речи на суде он сказал, что считает приговор незаконным - и в российских соцсетях многие согласны с этой трактовкой. Комментаторы проводят параллели с преследованиями, которым "Свидетели Иеговы" подвергались в нацистской Германии, и напоминают, что Конституция РФ гарантирует право на свободу вероисповедания.

Илья Кукулин

На случай, если кто не знает - и прошу прощения у тех, кто знает.

Деннис Оле Кристенсен, строитель и мастер по отделке помещений, подданный Дании, приговорен в Орле к 6 годам колонии за участие в религиозной организации "Свидетели Иеговы", членам которой согласно их вероучению запрещено брать в руки оружие.

Из последнего слова Денниса Кристенсена на суде - в ответ на требование прокурора приговорить его к 6.5 годам.

«Весь процесс я чувствую, что меня по этому делу уже осудили. Не понимаю, почему я сижу. Считаю это незаконным. Вы очень старались рассказать мне о моих правах, а потом говорите мне, что я гражданин Дании, могу убежать, и поэтому должен сидеть в тюрьме. Но нет доказательств, что я хотел убежать. Поэтому я считаю, что единственная причина — напугать других „Свидетелей Иеговы“ в России и принудить их к отказу от их веры».

«За что я должен получить 6,5 лет? Ни за что. За то, что я честный человек, который подчиняется законам страны? За то, что я верующий человек, любящий своего ближнего? 6,5 лет за то, что я был хорошим соседом и участвовал в строительстве детской площадки? 6,5 лет за то, что я люблю русский народ? 6,5 лет за то, что платил налоги? За то, что не нарушал закон? 6,5 лет за то, что я люблю Россию и ее культуру? 6,5 лет ни за что! И это решительно несправедливо. Это абсолютно глупо и несправедливо».

С моей точки зрения, Деннис Кристенсен является политическим заключенным.

Михаил Ходорковский

Друзья, может я чего не знаю? Если они там нарушали закон - то судить надо за конкретные деяния, если община была преступной организацией (созданной с целью совершения преступлений), то за это другая статья. А если просто за Веру, то это антиконституционно. Или я что-то не понимаю?

Петр Сахаров

В моей стране стали сажать Свидетелей Иеговы. Для страны, где Конституцией "гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними" (Статья 28), это позор.

Дмитрий Карцев

Преследование "Свидетелей Иеговы" перешло в стадию ужаса и позора. Это не формальный запрет. Это то, из-за чего живые люди рискуют здоровьем и страдают.

У меня в ленте есть представители РПЦ, в том числе официальные; мне трудно смириться с тем, что церковь не возвысила голос в защиту христиан.

Алексей Лебедев

Кроме политических заключенных в РФ появились и узники совести. Преследование Свидетелей Иеговы за их веру абсолютно и фундаментально против законов как божеских, так и человеческих.

Виновные в этом должны рано или поздно быть наказаны земным праведным судом.

Леонид Зубарев

В том, что они будут гореть в аду, в нашем общем христианском и очень неуютном аду, я более-менее уверен, но хотелось бы все-таки еще при жизни увидеть их на месте этого прекрасного человека, за решеткой. И услышать, как они будут блеять про «такие были законы».

Андрей Рымарь

Это что-то совсем новое и печальное. Какая-то новая модель по изготовлению христианских мучеников в условиях конкуренции между учениями.

Эрнесто Агумава

Мне кто-нибудь объяснит, почему в этой сказочной стране у одних верующих в нечто называемое «бог» официально страдают религиозные чувства, а других верующих в нечто подобное, сажают на годы за решётку? Просто интересуюсь как наивный Свидетель Конституции.

Артур Габуев

Я терпеть не могу этих назойливых товарищей. Прекрасно знаю, что они зомбируют и десоциализируют граждан, отговаривают юношей от службы в рядах ВС, знаю, что у них в своё время неплохо был налажен бизнес по отъятию жилплощади (как сейчас, хз) и что они вообще пиндосы треклятые.

Но...давайте положа руку на сердце скажем, как на духу, что подобных безобразий не творится в других сектах или церквах.

Не, не скажем.

Ведь ещё как творится, поверьте мне.

И хаты отжимают, и людей зомбируют, и вообще.

Как православному христианину мне, конечно, не хочется видеть у нас этих заокеанских товарищей со своим импортным учением, но я категорически против подобного преследования за веру.

Это недопустимо. Это произвол.

Молчу уж о том, что это лишь подстегнёт интерес к секте.

Тем же православным, которые ликуют по этому поводу, хочу сказать вот что: кажется, вы забыли, что еще совсем недавно наших священников развешивали на столбах и отправляли в ГУЛАГ, а большинство "прогрессивного" общества, занимающегося постройкой безбожного хилиазма, это одобряло.

Слава Богу, те времена канули в лету, но какой же короткой оказалась память у некоторых!

Сегодня они, а где гарантия, что завтра - не мы?

Подумайте об этом хорошенько, господа.

Владимир Хутарев-Гарнишевский

Хождение по граблям. Итак, в России теперь начали сажать в тюрьму за исповедание веры! С точки зрения православия иеговисты, конечно, не только еретиками, но даже и христианами названы не могут быть, у них своя вера. Но мы живем ведь в светском государстве! И еще вполне себе живо то поколение людей, которое помнит, как за исповедание православия не только выгоняли с работы, но и отправляли в лагеря. Еще совсем недавно христианство в нашей стране считалось опиумом для народа и враждебной социалистическому государству сектой. Свободно исповедывать свою веру в России можно было только последние лет 30, и вот снова возвращаемся к советским методам регулирования духовной жизни людей.

Володя Берхин

Дорогие православные друзья.

Когда нас с вами (а это весьма вероятно в перспективе десяти лет) власти начнут щемить и давить просто потому, что властям это зачем-то надо, вспомните, пожалуйста, судьбу российских свидетелей Иеговы. Тут одного из них посадили на шесть лет за загадочный "экстремизм", который кажется выражается в том, что он считает Бога главнее властей Российской Федерации, а ещё два десятка человек жду суда.

И поймите, что достойное по грехам нашим приемлем.

Андрей Десницкий

С моей точки зрения, каждый гражданин России должен сказать сейчас: такое делают не от моего имени и вопреки моему желанию.

А каждый православный гражданин России должен сказать это особенно внятно и громко.

Но почти никто не скажет.

Значит, однажды придут за нами...

Вера Дронзикова

Я православный человек, и считаю, что преследовать Свидетелей Иеговы нельзя.

Мария Баронова

Нет ни одной причины любить свидетелей Иеговы. Нет ни одной причины мириться с тем, что в твоей стране посадили представителя свидетеля Иеговы.

Между тем сегодня в Ханты-Мансийском АО прошла целая спецоперация, в ходе которой задержали еще нескольких "Свидетелей". Отдельным комментаторам в этой связи вспомнились слова Владимира Путина - недавно на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент сказал, что зачислять представителей религиозных сообществ в "деструктивные, даже не то что в террористические организации" - это "чушь полная" и "надо внимательно с этим разобраться".

Дмитрий Колезев

Задержан организатор ячейки запрещенной организации «Свидетели Иеговы» (звучит-то как) в ХМАО.



Прямо спецоперация: ФСБ, СК, МВД, все как надо.



А вчера, как мы помним, осудили на шесть лет гражданина Дании Деннис Кристенсена — лидера орловской «ячейки» «Свидетелей». Он продолжал проводить богослужения, несмотря на запрет организации, вот негодяй. Еще легко отделался.



Прямо хочется сказать: какую биографию делают нашим иеговистам! Эдак в случае смены режима станут очень популярной конфессией в России.



Прямо христианские мученики в Древнем Риме. Невольно начинаешь думать, что если в ком-то и осталась вера, то вот в них.



И напомню слова Путина: «Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю».

Леонид Волков

Жуткая история с шестилетним реальным сроком для датчанина-иеговиста в Орле еще и очень показательна как очередной индикатор утраты контроля в самой системе.

Понятно, что с точки зрения внешнеполитической стратегии в целом это уголовное дело и этот приговор — большая проблема. Вызывает неизбежные сравнения с нацистской Германией (где Свидетели Иеговы были поставлены вне закона одними из первых после прихода НСДАП к власти и тысячами поехали в лагеря), является очень чувствительной в целом темой преследования за веру / за мысли, да еще и иностранный гражданин в центре внимания, да еще и нарочито жестокий приговор. Какое-то на ровном месте создание проблем себе, выстрел в ногу.

Путин такие штуки отлично чувствует и умеет отлично манипулировать инструментами российской «правоохранительной системы» в угоду международной повестке (вспомните, как он выпускал Ходорковского и Pussy Riot под Олимпиаду в Сочи), и, совершенно логично, в ходе декабрьской постановочной «пресс-конференции» (ТУТ ОШИБКА: в ходе заседания СПЧ, отвечая на вопрос Екатерины Шульман) дал совершенно однозначный и понятный сигнал. «Это чушь полная, они тоже христиане, надо с этим разобраться, почему их вообще включили в список экстремистских организаций». Это значит, говоря по-русски: «Дело Кристенсена прекратить, гонения на СИ остановить».

В 2005 году, в 2010 году, даже в 2015 году такого сигнала бы с лихвой хватило. Хватило бы и менее однозначного. В 2018-19 что-то уже необратимо сломалось.

Система слушает, да ест. То, что каким-то местным эшникам надо палок заработать оказывается важнее, чем какие-то там внешнеполитические задачи какого-то Путина. Насрать майору полиции из города Орла на Путина, Путин далеко.

Вот такая вот новая реальность.

Алексей Василец

Тут еще интересно, что переплюнули даже позднего Хрущева с его накалом антирелигиозной борьбы.

Статья 227, карающая за создание группы (в том числе религиозной), «причиняющей вред здоровью» и посягающей на личность и права граждан, предусматривала до пяти лет лишения свободы, обычно давали 2-3 года, но и это очень скоро посчитали перегибом и многих реабилитировали еще в 60-х.

В свете решения орловского суда новыми красками заиграл недавний новостной сюжет о ведьмах, которые провели обряд в поддержку Путина.

Многие задаются вопросом, как в этой связи будет реагировать Дания.

Анна Наринская

Как это вообще может быть? И он будет у нас сидеть? И Дания сохранит с нами дипотношения? Объясните

Андрей Павличенков

А что может сделать Дания? Почему то распространена иллюзия о том что иностранцев в России не сажают, что паспорт другого государства - защита. Это не так, в России сидит прилично много людей из западных стран. Тут единственно вопрос в том, что его упекли за мыслепреступление, но за такие же мыслепреступления сажали и сажают иностранцев в Иране, Пакистане, С. Аравии итд, редко кому везёт как турецкому пастору стать вопросом повестки отношений между двумя странами. А дипломатические отношения это такой крайний шаг, на который даже в случае с пастором не пошли бы, ограничились бы санкциями. Дания в плане санкций бессильна...

Надежда Школьникова

Я прочитала сегодня обсуждение про это в Фейсбуке правозащитницы Дженни Курпен. Там пишут, что политика Дании в этом вопросе такова: по закону России Свидетели Иеговы запрещены, значит он реально нарушал закон, зная о нем. Вмешиваться в такой ситуации нельзя, Дания его никак защищать не будет.

Екатерина Шульман

Посол занимается этим делом.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что глубоко озабочен приговором, и призвал российские власти уважать свободу вероисповедания. Солидарную позицию выразило и посольство США. Внешнеполитическая служба Европейского союза распространила заявление, в котором требует немедленно и безоговорочно освободить Кристенсена. В Кремле пока отреагировали только заявлением, что здравым смыслом руководствоваться не будут.