Утрата спутника. Леонид Велехов – памяти Сергея Юрского

Когда про человека, скончавшегося на девятом десятке, говорят, что его смерть стала неожиданностью, ударом, это может показаться эмоциональным преувеличением.

Умер Сергей Юрский, ему шел 84-й год, но, я уверен, для многих это известие стало и неожиданностью, и личным переживанием. Бывают хорошие актеры, бывают выдающиеся, а бывают, их единицы, такие, которые сопровождают тебя по жизни – в разных своих ролях, на разных этапах этой самой жизни. Они становятся твоими спутниками – как это бывает с литературными героями.

Он был именно таким актером, чьи роли стали спутниками нашей жизни. И тенями за теми из нас, кто видел эти роли, шли по жизни его Чацкий и Тузенбах, сыгранные в ленинградском БДТ. Сыгранные, как и оба эти товстоноговских спектакля в целом, в строгом реалистическом, классическом ключе, но с таким сильным личным, исповедальным, как тогда любили говорить, темпераментом и наполнением, что тот же Чацкий, без всяких «двойных подчеркиваний» и аллюзий, казался нашим современником, «шестидесятником», бившимся в одиночку с окружавшим его миром лжи, холуйства и фамусовщины.

А потом оказалось, что Юрский и сам – в жизни – Чацкий. Бросил вызов культу «забронзовевшего» Товстоногова, когда увидел, что БДТ остановился в своем развитии. Но интриговать, искать способы свергнуть учителя и недавнего кумира не стал – просто ушел из театра и уехал навсегда из родного города: «Вон из Ленинграда! Сюда я больше не ездок!»

размышлял, как философ, однако ничего не боясь и все в окружающей его действительности называя своими именами

Уехал в Москву, где проработал вплоть до смерти, ровно сорок лет, и где, как он считал, так и не нашел своего нового театрального дома. Но тот, кто видел на сцене Театра Моссовета его Фому Опискина в «Селе Степанчикове» по Достоевскому и унтера Грознова в «Правде хорошо, а счастье лучше» по Островскому, думаю, со мной согласится: это были гениальные по своей филигранности и остроте гротеска работы. И – опять же без всяких специальных аллюзий – острейшие сатиры на нравы и времена нашего «застоя»…

О кино что говорить – оно и так у всех на виду. С Викниксором из «Республики ШКИД» мы прожили детство, обаятельнейшему Бендеру из «Золотого теленка» мы подражали в молодости, фантастической изобретательностью актера в фильме «Любовь и голуби», где в небольшой роли он умудрился переиграть всех, даже Людмилу Гурченко, мы просто восхищались уже в зрелые наши годы…

…На съемку передачи «Культ личности», без малого четыре года назад, в мае 2015-го, он пришел сильно постаревший, сдавший физически, усталый. И все равно это был Чацкий. Умудренный жизнью, никого не обличал и не рубил сплеча, а размышлял, как философ, однако ничего не боясь и все в окружающей его действительности называя своими именами.

Штампом стало говорить, что с тем или иным актером ушла эпоха. Тем не менее, в случае с Юрским, именно это и произошло. Но все-таки, чтобы отбиться от штампа, лучше обыграем фамилию великого актера.

Наступил конец Юрского периода.

Леонид Велехов – журналист Радио Свобода

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