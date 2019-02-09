В Петербурге прошли пикеты против плохой уборки снега

Пострадавшие от “снежного плена”, в который этой зимой попал Санкт-Петербург, вышли в субботу на Невский проспект и провели на нём серию пикетов, выразив возмущение качеством уборки снега. Одновременно у Гостиного двора трудились сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, убиравшие снег и наледь.

В пикетах приняли участие 10 человек.

Еще одна акция – разгневанных матерей, которым не проехать по тротуарам с колясками, – прошла ранее у здания Администрации Петроградского района.

Организатор пикетов, координатор движения “Красивый Петербург” Красимир Врански не одобряет способ уборки улиц, к которому прибегли власти, считая его символом провала городской коммунальной системы. Врански обратил внимание на то, что в эти выходные в городе уже второй раз на уборку снега отправляют бюджетников, поскольку городские службы оказались не готовы к снегопадам. Показательно взяли в руки лопату даже врио губернатора Александр Беглов и другие высокопоставленные чиновники.

Заснеженные улицы и дворы уже стоили поста главе Фрунзенского района Валерию Сапожникову, но состояние других районов ничем не лучше. Ежедневно в травмпункты обращаются около сотни пострадавших от наледи, в Петроградском районе один молодой человек был убит на месте сорвавшимся с крыши куском льда, другой тяжело ранен. В Калининском районе от полученных при падении травм скончалась пожилая женщина.

Также 5 февраля от падения наледи с крыши дома на Васильевском острове серьёзно пострадал оператор киностудии "Ленфильм" 71-летний Сергей Левашов. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, повреждение мозга и гематомы.

Интернет-газета “Фонтанка” писала о блокаднице, выгнанной из своей комнаты текущей с потолка водой, которая капает даже с люстры. Соцсети полны возмущенными рассказами о протечках крыш, о травмах, полученных людьми при падении, а также жалобами застрявших в снегу автомобилистов.

Появляются фотографии машин скорой помощи, увязших в заснеженных дворах. Люди вспоминают блокаду, поскольку городские пейзажи в последнее время стали напоминать утонувшие в снегу блокадные улицы.