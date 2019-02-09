"Снежная блокада". Петербург в сугробах

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9 февраля в центре Санкт-Петербурга прошли пикеты против плохой уборки города от снега и льда. Акция движения “Красивый Петербург”, анонсированная в соцсетях несколько дней назад, совпала с сильной оттепелью и показательным субботником городских властей. К работам по уборке улиц в центре города принудительно привлекли чиновников коммунальных и транспортных комитетов Смольного, подведомственных им предприятий, а также работников образования, сотрудников медицинских и культурных учреждений и даже городских крематориев.