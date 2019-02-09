Трамп: "Северная Корея станет великим экономическим локомотивом"

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет "великим экономическим локомотивом". Трамп подтвердил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится 27 и 28 февраля в столице Вьетнама – Ханое.



В официальном заявлении Госдепартамента США от 8 февраля 2019 года говорится, что специальный представитель США в Северной Корее провёл трёдневные переговоры в Пхеньяне по подготовке саммита в Ханое. Представитель США Стивен Бигун и его северокорейский коллега Ким Хёк Чхоль обсудили выполнение задач, поставленных Трампом и Кимом в Сингапуре в июне прошлого года. Тогда оба лидера обсуждали полную "денуклеаризацию КНДР, развитие отношений США и КНДР и строительство прочного мира на Корейском полуострове".



Агентство Reuters отмечает, что за несколько недель до саммита, который должен последовать за беспрецедентной встречей в Сингапуре, стороны всё ещё далеки от сближения позиций по вопросу отказа Северной Кореи от ядерной программы.