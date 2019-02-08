Миру грозят ракеты Кима?

27-28 февраля во Вьетнаме в Дананге может состояться вторая встреча президента США Дональда Трампа с главой КНДР маршалом Ким Чен Ыном. Что ждать от этого рандеву после того как выяснилось, что Северная Корея проводит ядерное разоружение на словах, а не на деле? Что происходит внутри КНДР: как нэп сочетается с чистками элиты?

Обсужадют востоковеды: профессор университета Кунмин (Южная Корея) Андрей Ланьков дипломат, экономист Валентин Моисеев, и профессор политологии университета штата Тенесси (США) Андрей Коробков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 8 февраля в 19:05