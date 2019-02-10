97-летний супруг британской королевы отказался от водительских прав

97-летний супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп добровольно отказался от водительских прав после аварии, в которую он попал в прошлом месяце. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Автомобиль, за рулём которого был принц Филипп, герцог Эдинбургский, 17 января столкнулся с другой легковой автомашиной на востоке Англии неподалёку от королевской резиденции Сэндрингхэм. Принц не пострадал, а две женщины - водитель и пассажир в во втором автомобиле - получили ранения. Из показаний свидетелей следует, что виновником происшествия был супуг королевы. Кроме того, полиция предупредила его в связи с тем, что он не был пристёгнут ремнём.​

Полиция подтвердила получение водительских прав принца.

Герцог Эдинбургский недавно объявил о том, что в связи с преклонным возрастом больше не будет участвовать в публичных мероприятиях, однако изредка он всё же появляется на публике.