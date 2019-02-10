Ещё один венесуэльский офицер отказал Мадуро в легитимности

В Венесуэле ещё один высокопоставленный военный перешёл на сторону главы парламента Хуана Гуайдо, отказав в легитимности президенту Николасу Мадуро.

"Девяносто процентов нас - военнослужащих - недовольны" - заявил полковник Рубен Пас Хименес в видеообращении. По его словам, армию используют для того, чтобы Мадуро удержался у власти. Кроме того, полковник, которй является военным врачом, призвал армию не выполнять приказ Мадуро и открыть доступ в страну гуманитарной помощи, которая доставляется из США в соседнюю Колумбию. Сейчас её не пропускают через границу.

Ранее генерал ВВС Франсиско Янес также признал Гуайдо действующим президентом.

Соединённые Штаты, которые, как и ряд стран Латинской Америки и Европы, признали Гуайдо, поддерживают прямые связи с военными Венесуэлы, убеждая их отказаться от поддержки Николаса Мадуро. Об этом заявил представитель Белого дома - сообщило в пятницу информационное агентство Reuters.​

При этом официально командование армии Венесуэлы заявляет о верности Мадуро.

Гуайдо провозгласил себя временным президентом 23 января. В стране сохраняется напряжённая обстановка, однако в широкомасштабный конфликт противостояние пока не перешло. Рычаги управления силовыми структурами пока в руках Мадуро, которого признают президентом Россия, Китай и ещё ряд стран.