Марш материнского гнева в Петербурге.

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Несогласованная акция в поддержку активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко прошла в Санкт-Петербурге. В Александровском саду собрались около 150 человек. Сотрудников ОМОН, полиции и Росгвардии оказалось в разы больше. Почти сразу были задержаны семеро протестующих. Люди рассредоточились по Сенатской площади, затем двинулись на Невский проспект. Шествие закончилось в Екатерининском садике, где участники акции выпустили в небо черные надувные шары в память о дочери Анастасии Шевченко – 17-летней Алине. Она умерла в больнице из-за того, что ее мать, находясь под арестом, не успела доставить ей лекарства.