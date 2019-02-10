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Общество

Марш материнского гнева в Петербурге.

Марш материнского гнева в Петербурге.
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Несогласованная акция в поддержку активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко прошла в Санкт-Петербурге. В Александровском саду собрались около 150 человек. Сотрудников ОМОН, полиции и Росгвардии было в разы больше. Почти сразу были задержаны семеро. В завершение акции, в Екатерининском садике, участники выпустили в небо черные надувные шары в память о дочери Анастасии Шевченко – 17-летней Алине. Она умерла в больнице из-за того, что мать, находясь под арестом, не успела доставить лекарства.

Несогласованная акция в поддержку активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко прошла в Санкт-Петербурге. В Александровском саду собрались около 150 человек. Сотрудников ОМОН, полиции и Росгвардии оказалось в разы больше. Почти сразу были задержаны семеро протестующих. Люди рассредоточились по Сенатской площади, затем двинулись на Невский проспект. Шествие закончилось в Екатерининском садике, где участники акции выпустили в небо черные надувные шары в память о дочери Анастасии Шевченко – 17-летней Алине. Она умерла в больнице из-за того, что ее мать, находясь под арестом, не успела доставить ей лекарства.

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