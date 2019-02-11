Государственные учреждения в США могут снова закрыться

Переговоры между американскими законодателями — демократами и республиканцами о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, на которой настаивает Дональд Трамп, зашли в тупик. Об этом сообщает Национальное общественное радио.

Если стороны не придут к договоренности к полночи с пятницы на субботу, часть государственных учреждений может вновь закрыться из-за отсутствия утвержденного бюджета. Предыдущий "шатдаун" оказался самым затяжным в истории Америки, он длился 35 дней.

Один из переговорщиков, сенатор — республиканец Ричард Шелби оценивает шансы на достижение договоренности как 50 на 50. По его словам, ближайшие 24 часа "станут определяющими".

Как рассказал Общественному радио источник в лагере демократов, переговоры забуксовали из-за споров о том, какое количество коек Иммиграционно-таможенной службе надлежит закупить для пунктов временного размещения незаконных иммигрантов. Демократы хотят свести это количество к минимуму, чтобы вынудить администрацию Трампа сосредоточить внимание на выявлении, аресте и депортации опасных преступников, а не на тех, кто повинен лишь в нарушении визового режима.

Трамп запрашивает на стену 5,7 миллиарда долларов, демократы, в идеале, не хотели бы давать ему и цента, но, по информации The New York Times, согласны предоставить от 1,3 до 2 миллиардов, если Белый дом пойдет на уступку в вопросе коек.

Другой вариант, который обсуждают переговорщики, пишет издание Politico, – принять так называемый "автоматический бюджет", который переносит на весь следующий финансовый год основные параметры текущего бюджета.