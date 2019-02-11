В белорусской школе подросток убил учительницу и школьника

Два человека погибли в одной из школ Минской области в результате нападения с ножом. Нападение совершил один из учеников. Он пытался скрыться, но был задержан.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. Сообщается, что погибшие – учительница и подросток. Еще двое несовершеннолетних госпитализированы.

Имя и мотивы нападавшего пока неизвестны.