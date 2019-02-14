Больничная профанация. Иван Беляев - об авансах и долгах

Новость, которая на прошлой неделе не наделала большого шума, но вызвала мой искренний инетерес: выяснилось, что в Кемеровской области больницы и поликлиники уже много лет брали кредиты, чтобы выполнить поручения президента по повышению зарплат, те самые "майские указы" 2012 года. За это время они накопили долгов больше, чем на полтора миллиарда рублей. Для сравнения: все расходы по статье "Здравоохранение" в бюджете Кемеровской области на 2019 год - меньше 11 миллиардов.

На самом деле, выполнение майских указов было профанацией с самого начала. Ни для кого не секрет, что заявленные в них требования выполнялись в первую очередь посредством махинаций на бумаге - подтасовками штатных расписаний, фальсификацией рабочих нагрузок, перетряхиванием внутренних структур школ и больниц, переименованием должностей, выведением части функций на аутсорсинг. То есть, обычная ситуация выглядела так: в действительности никто больше зарабатывать не стал, но в ведомостях всё худо-бедно сходилось. Директор школы или главврач отчитался в управлении, начальник управления отчитался в департаменте, начальник департамента отчитался в министерстве, министр отчитался перед Путиным. Довольны все, кроме самих учителей и медиков.

Российской экономике предсказывают разное будущее, но, кажется, мы далеко не всё знаем даже о её настоящем

Однако кемеровская история выводит проблему на совершенно новый уровень. Вполне возможно, что всё это заслуживает куда более широкой разработки в масштабах целой страны. Совершенно не исключено, что хитрая на выдумку голь живёт не только в Кузбассе, и подобные уловки можно обнаружить в других регионах. И если это так, то не окажется ли, что на российских бюджетных учреждениях висят долги в десятки миллиардов рублей? В сотни миллиардов? Ведь подобные вещи вполне можно скрывать довольно долго - я хорошо помню, как в 2012 году заговорили о долгах российских регионов, но совсем незадолго до этого о них писали крайне мало. В Вологодской области эта тема оказалась в центре внимания только тогда, когда ушёл в отставку старый губернатор.

И сколько ещё таких скелетов в шкафу могут таить в себе российские "стабильность" и шаткое, весьма относительное благополучие? Российской экономике предсказывают разное будущее, но, кажется, мы далеко не всё знаем даже о её настоящем.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода, живёт в Вологде

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