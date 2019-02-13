На Филиппинах задержали главу издания, критикующего Дутерте

Филиппинскую журналистку Марию Рессу задержали в Маниле в офисе возглавляемого ею интернет-издания Rappler, которое неоднократно выступало с критикой главы государства Родриго Дутерте. Сама Ресса называет выдвинутые против неё обвинения в "киберклевете" попыткой властей остановить публикации, сообщает Би-би-си.

Журналистку задержали сотрудники Национального бюро расследований. Их беседу с Рессой успели снять несколько сотрудников издания, прежде чем полицейские потребовали от них прекратить съёмку. Коллеги надеются, что юристам удастся добиться освобождения главного редактора Rappler под залог.

Мария Ресса основала Rappler в 2012 году. Вскоре после этого на Филиппинах вступил в силу закон о наказании за "киберклевету". Его принятие связывают именно с публикациями в этом интернет-издании.

Родриго Дутерте отрицает наличие политической составляющей в преследованиях Марии Рессы, против которой не раз выдвигали обвинения в различных преступлениях. Давление на издание в первую очередь связывают с материалами о внесудебных казнях, которые правительство Дутерте, предположительно, проводит рамках борьбы с наркоторговлей.

Американский журнал The Time включил Марию Рессу в список журналистов-"защитников", удостоившихся коллективного звания "Человека года" за отважную репортерскую деятельность, зачастую сопряжённую с угрозой личной безопасности.