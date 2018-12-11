"Человеком года" по версии Time стали "Защитники"

"Человеком года" по версии американского журнала Time стала группа лиц, названная "Защитниками". В их число вошли убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги, арестованные в Мьянме журналисты Reuters, основательница филиппинского портала Rappler Мария Ресса, редакция The capital Gazzete, а также заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, которая подверглась нападению на рабочем месте.

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