Движение "За права человека" признано иностранным агентом

Движение "За права человека", возглавляемое правозащитником Львом Пономарёвым, внесено в перечень организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции России.
В Минюсте утверждают, что факт соответствия движения признакам иноагента был установлен в ходе проведения внеплановой проверки документов организации.
В середине января сообщалось, что Минюст начал проверку движения "За права человека" по требованию Генпрокуратуры. Позже выяснилось, что она проводится по заявлению от активистов прокремлёвского движения SERB, которые до этого несколько раз врывались в офис правозащитной организации и пытались сорвать её работу.
Сам Пономарёв считает, что признание движения "За права человека" иностранным агентом может быть связано с грантом из-за рубежа, который получила совсем другая организация, но тоже имеющая отношение к правозащитнику.
"У меня есть НКО "Горячая линия", которая официально получала грант от комитета ООН по пыткам, – рассказал Пономарёв "Интерфаксу", отметив, что никогда не скрывал этого. При этом движение "За права человека", по его словам, никаких иностранных денег не получало.
Пономарёв подчеркнул, что считает решение Минюста ангажированным и связанным с его недавним арестом, а также отказом в предоставлении движению "За права человека" президентского гранта.
Правозащитник выразил надежду, что его организация продолжит работу. При этом обжаловать решение Минюста он, скорее всего, не будет. "Закон так написан, что бессмысленно бороться", – сказал Пономарев.
- Закон "об иностранных агентах" был принят в 2012 году. В Госдуму его внесла группа депутатов "Единой России", включавшая авторов многих запретительных законопроектов Ирину Яровую и Александра Сидякина. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список иностранных агентов, если они получают любую финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется "политическая деятельность", в законе размыты – ей, например, может считаться "формирование общественного мнения".
- Статус иностранного агента для некоммерческой организации означает, что она обязана раз в полгода отчитываться о своей деятельности перед государственными органами, включая предоставление полного финансового аудита. Кроме того, под каждой публикацией в СМИ организация должна указывать, что является иностранным агентом. В 2015 году правозащитный центр "Мемориал", признанный иноагентом, был оштрафован на общую сумму в 600 тысяч рублей – за то, что организация не сделала соответствующую пометку на двух материалах, размещенных в интернете.
- "За права человека" - российское общественное движение, созданное правозащитником Львом Пономарёвым в 1997-м году. Девятью годами ранее Пономарёв также был одним из инициаторов создания общества "Мемориал".
- В декабре прошлого года 77-летний Пономарёв был признан судом виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку арестованных подростков по уголовным делам "Нового величия" и "Сети". Пономарёва арестовали на 25 суток.
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