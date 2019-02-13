Движение "За права человека" признано иностранным агентом

Движение "За права человека", возглавляемое правозащитником Львом Пономарёвым, внесено в перечень организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции России.

В Минюсте утверждают, что факт соответствия движения признакам иноагента был установлен в ходе проведения внеплановой проверки документов организации.

В середине января сообщалось, что Минюст начал проверку движения "За права человека" по требованию Генпрокуратуры. Позже выяснилось, что она проводится по заявлению от активистов прокремлёвского движения SERB, которые до этого несколько раз врывались в офис правозащитной организации и пытались сорвать её работу.

Сам Пономарёв считает, что признание движения "За права человека" иностранным агентом может быть связано с грантом из-за рубежа, который получила совсем другая организация, но тоже имеющая отношение к правозащитнику.

"У меня есть НКО "Горячая линия", которая официально получала грант от комитета ООН по пыткам, – рассказал Пономарёв "Интерфаксу", отметив, что никогда не скрывал этого. При этом движение "За права человека", по его словам, никаких иностранных денег не получало.

Пономарёв подчеркнул, что считает решение Минюста ангажированным и связанным с его недавним арестом, а также отказом в предоставлении движению "За права человека" президентского гранта.

Правозащитник выразил надежду, что его организация продолжит работу. При этом обжаловать решение Минюста он, скорее всего, не будет. "Закон так написан, что бессмысленно бороться", – сказал Пономарев.​