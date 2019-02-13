Reuters: сенаторы в США подготовили новые санкции против России

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Роберт Менендес подготовили проект новых санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, ограничения касаются вероятного вмешательства Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией на Украине.

Возможные ограничения коснутся ряда российских банков, энергетических компаний и системы обсруживания суверенного долга России, пишет Reuters. Агентство отмечает, что станции также могут коснутся российских проектов, связанных со сжиженным природным газом.

Кроме того, по данным журналистов, сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в отношении физических лиц, связанных с российским президентом и причастных к коррупции.

Летом прошлого года Грэм и Менендес уже предлагали ввести санкции в отношении Москвы. Законопроект, в частности, предусматривал ограничения на покупку российского госдолга, а также блокировку счетов российских госбанков в США. Однако законопроект не был принят. Reuters отмечает, что новое предложение сенаторов является более жёстким.

После сообщения об инициативе сенаторов российский рубль на Московской бирже стал дешеветь по отношению к доллару и евро.

Накануне, 12 февраля СМИ собщили о новых санкциях в отношении России со стороны Евросоюза и США из-за захвата российскими пограничниками украинских кораблей у берегов аннексированного Крыма.