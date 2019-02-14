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Афганская кампания. Вид с другой стороны

Афганская кампания. Вид с другой стороны
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30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

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