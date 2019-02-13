Оппозиция в Венесуэле назначила новых руководителей в PDVSA и Citgo

Наднациональная ассамблея Венесуэлы назначила временных членов правления в государственной нефтяной компании PDVSA и членов совета директоров в её подразделении в США Citgo. Об этом сообщил глава парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

О том, что советники Гуайдо рекомендовали ему назначить шестерых новых членов совета директоров Citgo, 12 февраля сообщило агентство Reuters. По данным агентства, команда Гуайдо будет отвечать за некие специальные задания в рамках финансового и операционного контроля в компании.

В январе США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Они объяснились необходимостью спасти национальное достояние венесуэльского народа от разворовывания местными чиновниками. Венесуэла – крупный должник России и Китая, а PDVSA – основной источник доходов страны.

В конце января лидер оппозиционных протестов и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны, заявив, что президент Николас Мадуро не может исполнять свои обязанности. Гуайдо признали временным главой государства большинство стран Латинской Америки, Бразилия, США, Канада, Израиль, а также часть стран Евросоюза.

Венесуэла, обладающая крупнейшими запасами нефти, годами испытывает нехватку продовольствия и медикаментов. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов.